“Allucinante!” Trono over | Gemma Galgani umiliata Questa volta Tina Cipollari ci è

caffeinamagazine

: @uominiedonne Ma è odioso all'ennesima potenza!!! Sembra lui il tronista. Mi scadono moltissimo le due ragazze sul… - StellinaLuce : @uominiedonne Ma è odioso all'ennesima potenza!!! Sembra lui il tronista. Mi scadono moltissimo le due ragazze sul… - ohlittleharry : RT @xharryzmile: ammetto che sono rimasta molto delusa dal trono di mariano, inizialmente era simpatico poi è diventato un trono insopporta… - campnouhome : RT @xharryzmile: ammetto che sono rimasta molto delusa dal trono di mariano, inizialmente era simpatico poi è diventato un trono insopporta… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sfilata di moda al, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Ancheha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po’ sorpresi, vista la differenza d’età e anche perché più di qualcuno, vedendo la sedia posta sulla passerella, ha pensato che la dama torinese si sarebbe esibita anche nel mitico accavallamento di gambe. Ovviamentesi è guardata bene da esibire le parti intime, ma questo non l’ha salvata dai commenti impietosi. La sua prima nemica è statache non si è proprio trattenuta, affermando che con quel ‘viso da cornacchia’ non si doveva permettere di paragonarsi ...