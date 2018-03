' All' Italia serve un governo per l' Europa' Parla Vincenzo Boccia

Sorpresa Chelsea : due Allenatori italiani in corsa per il dopo-Conte : Secondo Il Corriere dello Sport il dopo Antonio Conte può essere italiano per il Chelsea . C'è un'idea Maurizio Sarri , tenuto sotto controllo dal club; il piano principale però porta al ritorno di Carlo Ancelotti .

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2/ Eliminati e pagelle prima puntata : Laura Barriales con la gAllina da 4 : CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2, pagelle prima puntata del 15 marzo 2018, che ha visto Eliminati tre concorrenti: Laura Barriales, Umberto Guidoni e Barbara Alberti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:48:00 GMT)

BasebAll - l’Italia perde 1-0 con la Repubblica Ceca nel primo incontro della seconda settimana di Spring Training : Inizia con una sconfitta la seconda settimana dello Spring Training di Messina per la Nazionale Italiana di Baseball. Nel primo dei tre incontri con la Repubblica Ceca gli azzurri sono stati battuti per 1-0. Si è giocato sui 7 inning e, a dispetto di quanto dica il punteggio, le occasioni ci sono state: il format particolare, però, prevedeva anche un numero limitato di lanci per ogni ripresa, al fine di non sottoporre ad un eccessivo stress i ...

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : nel weekend -25°C dAlla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...

Italian Video Game Awards : l'Italia che guarda All'estero e al futuro dell'industria - editoriale : l'Italia Videoludica che guarda (anche) all'estero per poter finalmente affermare la propria creatività anche in questo settore ha fatto un altro passo in avanti. La serata degli Italian Video Game Awards è stata un importante tassello di un mosaico che, negli ultimi anni, sta cercando di dare risalto anche alla scena nostrana dei Videogiochi, guidata dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI). Un volto di richiamo ...

Intesa Sp e Ice - accordo per crescita imprese italiane All'estero : Roma, 15 mar. , askanews, Intesa Sanpaolo e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane hanno siglato un nuovo accordo e avviato un rapporto di reciproca ...

DAlle parole ai pasti - Rise Against Hunger arriva in Italia : "La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che venga fatta conoscere", diceva Aristotele. Rise Against Hunger, l'assocazione no profit fondata negli Stati Uniti nel 1998, arriva in Italia ...

Come partecipare All’intervista di Laura Pausini a Radio Italia il 22 marzo a Cologno Monzese : Laura Pausini a Radio Italia presenta Fatti sentire. L'artista è attesa per il 22 marzo, alle 14,50, in diretta dal Verti Music Place di Cologno Monzese. L'intervista sarà trasmessa in contemporanea al canale 70, corrispondente a Radio Italia Tv, ma anche sul canale 31 di Real Tim e in streaming su Dplay.com. Per partecipare Come pubblico all'intervista di Laura Pausini a Radio Italia, è necessario lasciare i propri dati dopo il login con le ...

[La polemica] Gli sconti fiscali dell'Italia Alle multinazionali valgono 7 miliardi l'anno. Ma non ne parla nessuno : In una Italia affamata di risorse nessun partito politico ha parlato in campagna elettorale dei 7 miliardi di euro all'anno che si potrebbero recuperare tagliando gli accordi fiscali stipulati dal ...

Lanciato il marchio per i cosmetici vegan approvato dAll’Associazione Vegetariana Italiana : Il marchio internazionale V-Label – che identifica prodotti e servizi vegetariani e vegani riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo – viene Lanciato dall’Associazione Vegetariana Italiana per la prima volta anche sui prodotti cosmetici, per l’igiene personale e la pulizia della casa. Ad oggi utilizzato solo sui prodotti alimentari, in Italia il marchio viene concesso alle imprese dall’AVI previa valutazione documentale e a ...

Busitalia Fast - con l'autobus a Milano Malpensa dAlle città del Nord Italia : Si allarga la rete dei collegamenti dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa che potrà essere raggiunto più facilmente ogni giorno in autobus dalle più importanti città del Nord Italia con i ...