Allegri | ' Con la Spal partita non scontata'

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...' : 'Contro la Spal sembra una partita scontata ma non lo è'. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avvisa la sua squadra alla vigilia del match contro gli estensi. 'Nelle ultime tre partite ...

Juventus - De Sciglio : 'Con l'Atalanta bel colpo al campionato. Allegri sa quando essere duro con noi' : Primo posto in classifica e quattro punti di vantaggio sul Napoli, con la vittoria contro l'Atalanta la Juventus ha aumentato il distacco sugli azzurri in chiave scudetto. Bianconeri padroni del ...

Allegri furioso con Benatia dopo la rissa : "Devi stare in silenzio" : La partita tra Juventus e Atalanta ha visto vittoriosi i bianconeri per 2 reti a 0. Un match senza troppe emozioni che si è acceso nei minuti finali a causa di uno scontro tra lo juventino Benatia e l'...

Juve - prove di fuga con l'Atalanta : Allegri rispolvera il 4-2-3-1 : Juventus XI: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain Bench: Szczesny, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, ...

Juve - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non c'è Höwedes : TORINO - Al termine della rifinitura a Vinovo Massimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori per Juventus-Atalanta, in programma mercoledì 14 marzo alle 18 all' Allianz Stadium . Nella lista del ...

Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : ... ' Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I rigori ...

Juventus - Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : hd - "Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I ...

Juventus-Atalanta - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : Completare a dovere l'operazione sorpasso e portare il vantaggio sul Napoli a quattro punti: la sfida con l'Atalanta è una ghiotta opportunità di dare un piccolo strappo al campionato, per la Juventus.

Juve-Napoli : Allegri può andare a +4 - poi Milan per entrambe e Champions per i bianconeri : Il countdown è già scattato: manca poco più di un mese, 40 giorni per l'esattezza, alla resa dei conti che potrebbe decidere lo scudetto. Il prossimo 22 aprile, allo Stadium, Juventus e Napoli si ...

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

Juve-Udinese - Allegri in conferenza : "Snodo importante - qualcuno riposerà" : "Mandzukic è recuperato, per Cuadrado e Bernadeschi altri esami". A Pochettino: "Nessun caso sulla nostra dirigenza". No polemiche su Sarri

Juve - la conferenza di Allegri LIVE : Dopo l'impresa di Wembley contro il Tottenham la Juventus vuole continuare a far bene anche in Serie A. Testa all'Udinese, prossima sfida in campionato, e al testa a testa col Napoli di Sarri. Segui ...