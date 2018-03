Alimentazione | pediatri | sì alla dieta vegetariana per i bambini ma servono le necessarie

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Seguire un’che escluda in modo assoluto ogni tipo di alimento animale espone neonati ea complicanze di tipo metabolico che possono seriamente minarne la salute. È importante, quindi, che i genitori che non mangiano, e non fanno consumare ai propri figli, prodotti d’origine animale informino di questa loro scelta il pediatra di famiglia. Insieme a lui, infatti, va pianificata una corretta supplementazione alimentare e le sue indicazioni devono essere seguite scrupolosamente. La Federazione Italiana Medici(FIMP) guarda con grande preoccupazione l’aumento di casi di neonati e dicon problemi neurologici attribuibili ad errori alimentari legati ad unaincongrua. Per questo, anche in seguito ad alcuni recenti fatti di cronaca, la Società Scientifica ha deciso di ribadire quanto espresso in suo Position Paper del 2017 ...