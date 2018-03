Alex Migliorini e Alessandro | accesso botta e risposta sui social

Alex Migliorini arrabbiato con Alessandro D’Amico : “Mi ha deluso” : Alex Migliorini non accetta di essere stato mollato da Alessandro Attraverso i suoi profili social Alex Migliorini ha chiesto di smettere di attaccare Alessandro D’Amico. L’ex tronista ha fatto sapere di non rimpiangere assolutamente niente, ma non accetta che Alessandro lo veda come un amico: “Ci abbiamo provato ma se non riesce ad amarmi non posso obbligarlo”. È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alex ...

Alex Migliorini si sfoga : “Alessandro D’Amico soffre perchè…” : Alessandro D’Amico e Alex Migliorini: la verità sulla loro crisi Alex Migliorini ha rilasciato un’intervista nel nuovo magazine di Uomini e Donne, in cui ha parlato del suo rapporto con Alessandro D’Amico soprattutto dopo la notizia su una loro presunta crisi. Inizialmente il Topino ha rivelato come è nato il sentimento che l’ha legato al bel corteggiatore: nella sua vita ha sempre preferito scegliere la strada più ...

Uomini e Donne - il video di Alex Migliorini non piace ai fan : lui si difende : Uomini e Donne, Alex Migliorini pubblica un video sui social che non piace ai fan: l’ex tronista risponde alle critiche così Da quando Alex Migliorini è uscito da Uomini e Donne molti sono i fan della trasmissione che hanno continuato a seguirlo sui social. Su Instagram, in particolare, l’ex tronista è molto attivo e, quotidianamente, […] L'articolo Uomini e Donne, il video di Alex Migliorini non piace ai fan: lui si difende ...

Uomini e Donne - Alex Migliorini rassicura : “Non ho nulla di grave” : Alex Migliorini di Uomini e Donne fa preoccupare i fan Per i pochi che non lo sapessero Alex Migliorini è stato il secondo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. In quella circostanza si è innamorato perdutamente del corteggiatore Alessandro D’Amico, arrivando a sceglierlo. E a distanza di mesi da quell’importante passo i due sono tornati qualche settimana fa in studio per annunciare che presto andranno anche a convivere. Una ...