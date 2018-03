Alessandro Di Pietro | Torno sulla tv generalista Nessun rancore verso la Rai

blogo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Era il 2013 quandoDifu licenziato dalla Rai, che aveva ricevuto una multa di 40mila euro perchè all'interno del suo programma "Occhio alla spesa" non era comparso in sovraimpressione la dicitura "Nel programma sono inseriti prodotti a fini promozionali". Bastò tanto per mandare via uno dei conduttori storici della fascia mattutina di Raiuno che, però, in questi anni, non si è mai fermato.In un'intervista a Spy, Diricorda quella vicenda, sottolineando che il suo nome "non è stato mai, e dico mai, citato negli atti del provvedimento sanzionatorio. Ma sono stato io a pagarne le spese e la stampa mi ha fatto passare per quello che faceva pubblicità occulta".