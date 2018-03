Alessandra Cantini | ex candidata di Forza Italia | Weinstein? Non è un maiale Asia

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) "MegliodiArgento. Le donne prima usano gli uomini poi li rovinano". In un'intervista a "La Zanzara" su Radio 24,- attrice enel 2015 per la Regione Toscana - dice la sua sul caso molestie che ha investito il mondo di Hollywood e su quello che definisce un "nuovo femminismo che sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore"."Argento? È una donna che ha ottenuto un ruolo, qualcosa, e poi ha denunciato vent'anni dopo l'uomo che glielo ha procurato", ha dichiarato, "Prima accetta i favori di un uomo e dandogli favori gode una sacco e poi lo denuncia e lo rovina mandandolo dagli psichiatri e in bancarotta. Lo ha rovinato ottenendo altri privilegi. TraArgento epreferisco. Lui non è un, è un uomo con degli istinti che si trova davanti delle giovani ragazze, col potere ...