“Aldo Moro | i terroristi parte di un gioco più grande di loro” Così le potenze Nato

: Aldo Moro (1916-1978): «Siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani» - LucaTentoni1 : Aldo Moro (1916-1978): «Siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani» - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri alla presentazione del libro #GliEroiDiViaFani, inerente all’agguato del #16marzo 1978 in c… - Avvenire_NEI : Anniversario. «Mio zio #AldoMoro era un uomo libero. È ora di riscoprirlo» -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldoun nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle(Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in Italia il Partito comunista italiano più forte d’Europa possa andare al potere, sia pur legittimamente attraverso il voto, sconfiggendo una Dc minata da scandali e clientele. E neppure gradiscono le aperture del nostro Paese verso il mondo arabo, Libia e Palestina incluse.era il volto che meglio incarnava questi pericoli, come dimostra il brano tratto dal libro che pubblichiamo di seguito per gentile concessione di Chiarelettere. ...