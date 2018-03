Aldo Moro | commemorazioni per i 40 anni della strage di Via Fani FOTO

Aldo Moro - ecco chi erano gli uomini della scorta che morirono in via Fani : Quarant'anni fa, il 16 marzo 1978, le Brigate rosse sequestrano il presidente della Dc, Aldo Moro, e uccidono cinque uomini uomini della scorta, crivellati dai colpi esplosi dalle armi dei terroristi ...

16 marzo 1978 - il rapimento di Aldo Moro : quarant’anni dopo il ricordo dell’ex Dc ucciso dalle Br : Oggi, 16 marzo 2018, ricorre il quarantennale del rapimento dell'ex presidente del Consiglio e onorevole della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Le più alte cariche dello Stato celebrano la ricorrenza e ricordano l'evento che cambiò per sempre il corso della storia della Repubblica italiana.Continua a leggere

Aldo Moro - Gentiloni : '40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica' : Il capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le 'Brigate Rosse' il 16 marzo 1978 rapirono il presidente della Dc, uccidendo i 5 uomini della scorta - "Una ...

Aldo Moro - le scomode utopie di un politico Dc : Un tema che scosse, in Italia, soprattutto il mondo cattolico e quello comunista-socialista, e ridusse le istanze meramente liberali che restarono sempre in una posizione anche significativa, ma ...

Aldo Moro - ecco chi erano gli uomini della scorta che morirono in via Fani : Quarantìanni fa con il leader della Dc, Aldo Moro, cinque uomini morirono quel 16 marzo 1978, crivellati dai colpi esplosi dalle armi dei terroristi in via Fani a Roma. ecco chi erano. Francesco Zizzi ...

Aldo Moro - quarant’anni da Via Fani/ Tra verità e Br : Giovanni Testori e quella “realtà senza Dio” : Rapimento Aldo Moro, quarant'anni fa la strage della scorta di Fani: il dolore, il ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". L'articolo di Testori e quarantennale 16 marzo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Aldo Moro - in via Fani l'omaggio di Mattarella : - 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. - 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. - 25 marzo: Le Br fanno ...

Aldo Moro - i 55 giorni più lunghi della Repubblica : rapito il 16 marzo 1978 e ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio : 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. 25 marzo: Le Br fanno ...

Aldo Moro - 40 anni dopo : da via Fani a via Caetani - la mappa di un sequestro | Foto : Aldo Moro, 40 anni dopo: da via Fani a via Caetani, la mappa di un sequestro | Foto Quel giorno le Brigate Rosse toccarono il punto più alto della lotta allo Stato. Fani, Gradoli, Montalcini, Caetani: le vie che hanno legato il loro nome al caso Moro. A Tgcom24 parla il giudice Carlo Mastelloni che […] L'articolo Aldo Moro, 40 anni dopo: da via Fani a via Caetani, la mappa di un sequestro | Foto proviene da NewsGo.

Aldo Moro - 40 anni dopo : da via Fani a via Caetani - la mappa di un sequestro | Foto : Quel giorno le Brigate Rosse toccarono il punto più alto della lotta allo Stato. Fani, Gradoli, Montalcini, Caetani: le vie che hanno legato il loro nome al caso Moro. A Tgcom24 parla il giudice Carlo Mastelloni che per 15 anni ha indagato sulle Bierre: "Alcune domande attendono risposte"

Anniversario rapimento Aldo Moro - Gentiloni 'Fu il più grave attacco alla Repubblica' : ROMA - 'Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : quaranta anni fa, il 16 marzo 1978, un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi e Domenico Ricci...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...