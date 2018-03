Aldo Moro 40 anni dopo | il rapimento e l’omicidio spiegati a un millennial

Programmi TV di stasera - venerdì 16 marzo 2018. Rai3 ricorda Aldo Moro con il docu-film «Il Condannato – Cronaca di un sequestro» : Il Condannato - Cronaca di un sequestro Rai1, ore 21.25: SanremoYoung - Ultima Serata In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo si disputerà la finalissima della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Sul palco, i 4 giovanissimi cantanti dimostreranno il loro talento duettando con The Kolors, Michele Bravi, Giusy Ferreri, e Gino Paoli. Super ospiti della serata saranno gli Europe. Anche per la ...

Aldo Moro : storia di scienza e passione : Riflettere sulla lezione Morotea, a 40 anni da via Fani, non è esercizio retorico, è ricerca di pensiero lungo, confronto e azione, linea e strategia. Prima di tutto la politica, la capacità di ...

Rai Play Radio : Aldo Moro di Corrado Guerzoni disponibile sulla piattaforma streaming : Aldo Moro di Corrado Guerzoni andato in onda DAL 24 MARZO AL 18 APRILE 2008 – regia di Angela Zamparelli arriva nella piattaforma in streaming di Rai Play Radio. Nelle venti puntate di “Alle otto della sera” Corrado Guerzoni ci parla di Aldo Moro, raccontandone la biografia di studioso, di esponente del mondo cattolico e di politico Guerzoni ha seguito per quasi 19 anni l’On. Moro nei suoi incarichi di partito e di governo rispettivamente ...

Aldo Moro - Paolo VI e il mistero dei 10 miliardi per il riscatto : Castelgandolfo, residenza pontificia, 6 maggio 1978. Aldo Moro è prigioniero delle Brigate Rosse da oltre 50 giorni e Papa Paolo VI ne parla con monsignor Cesare Curioni, responsabile dei cappellani ...

Rete 4 - programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro : Rete 4, programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro Il 16 e il 18 marzo approfondimenti e fiction sui 55 giorni che sconvolsero l’Italia Continua a leggere L'articolo Rete 4, programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro proviene da NewsGo.

Aldo Moro - 40 anni fa il rapimento in via Fani a Roma : Aldo Moro, 40 anni fa il rapimento in via Fani a Roma Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Dc uccidendo i 5 uomini della sua scorta. Quello stesso giorno era prevista la formazione di un nuovo governo sostenuto anche dal Pci. Il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia, lo statista venne ...

Aldo Moro fu vittima del pensiero unico : Ricordo ancora quando in quel marzo del 1978, io bambino di quasi sei anni, ero a scuola e fui portato insieme a tutti i miei compagni in un salone e su di uno schermo furono proiettate le immagini dei Tg che mostravano il rapimento di Aldo Moro in via Fani. Dopo la proiezione una maestra pronunciò parole che non capii, però rammento ancora lo sgomento interiore. Ancora oggi mi domando che bisogno ci fosse di informarci di ciò. Per me fu come se ...

La Rai ricorda Aldo Moro con “Il condannato – Cronaca di un sequestro” : Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante.Aldo Moro ROMA – La Rai ricorda Aldo Moro con uno straordinario film documentario: “Il condannato – Cronaca di un sequestro”, firmato da Ezio Mauro con la regia di Simona Ercolani e Cristian di Mattia e prodotto da Stand By […] L'articolo La Rai ricorda Aldo Moro con “Il condannato – Cronaca di un sequestro” proviene da NewsGo.

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

Aldo Moro - il martirio laico di un uomo di Stato : Alle 9,02 del 16 marzo 1978 un commando di almeno 12 persone delle Brigate rosse assale in via Fani a Roma due auto: una Fiat 130 blu con il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro e i carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi. Nella seconda vettura della scorta, un’Alfetta bianca, ci sono tre poliziotti: Raffaele Iozzini, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Le due auto vengono bloccate, all’incrocio con via Stresa, dalla 128 familiare ...

La morte di Aldo Moro e la possibilità di un nuovo compromesso storico : Il rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, ha dato avvio a uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Ma torna curiosamente attuale nel 2018, con le ironiche allusioni a un compromesso storico 2.0. Leggi