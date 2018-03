Al via la prevendita dei biglietti per i Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona | le

Prezzi dei biglietti per George Ezra in Italia nel 2018 - un unico concerto a Milano : al via la prevendita su TicketOne : George Ezra in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano presso il Fabrique. Oggi, venerdì 9 marzo, è stato annunciato un concerto di George Ezra in Italia nel 2018 nell'ambito della nuova tournée internazionale che toccherà anche il nostro Paese per un'unica serata al Fabrique di Milano venerdì 26 ottobre. Il disco d'esordio di George Ezra ha conquistato la posizione al numero 1 della classifica UK degli album più venduti e ...

Oronero Live di Giorgia al via dal Palalottomatica di Roma il 2 e il 3 marzo : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : Oronero Live di Giorgia parte oggi con un doppio evento al Palalottomatica di Roma. L'artista sarà in concerto nella capitale con Oronero Live oggi, venerdì 2 marzo, e domani, sabato 3 marzo. Sono sei gli appuntamenti unici in programma per la nuova tournée di Giorgia: dopo i Live nel Lazio, l'artista si sposterà a Milano per due concerti al Mediolanum Forum di Assago (7 e 8 marzo) prima di concludere il tour alla Kioene Arena di Padova i ...

Con Oronero Live al via i concerti di Giorgia nei palasport - dal 2 e 3 marzo a Roma : date e biglietti in prevendita : A partire da venerdì 2 e sabato 3 marzo a Roma, debutta Oronero Live, la nuova serie di concerti di Giorgia nei palazzetti a supporto dell'ultimo omonimo progetto discografico. Sulla scia dell'album in studio Oronero, Giorgia ha rilasciato un disco Live con il meglio del suo ultimo Oronero Tour arricchito da due brani inediti, il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni, già certificato platino, e Chiamami ...

via alla prevendita di Spezia-Cesena : La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle 16 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Cesena, 29° turno del campionato Serie B ConTe.it '17/'18, in programma alle 15 di ...

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...

Al via il nuovo tour di Zucchero nei palasport dal 26 febbraio - date dei concerti e prezzi dei biglietti in prevendita : Col primo concerto di lunedì 26 febbraio all'Arena Spettacoli PD Fiere di Padova debutta il nuovo tour di Zucchero, che porterà il bluesman italiano più famoso al mondo nei palazzetti italiani per i prossimi mesi. Il Wanted Italian tour 2018 sarà in scena con una serie di date, in parte già sold out in prevendita, il 28 febbraio al Pala Alpitour di Torino, il 2 marzo al Mediolanum Forum di Assago a Milano, il 3 marzo al Nelson Mandela Forum ...

Prezzi di biglietti e pacchetti per Claudio Baglioni all’Arena di Verona - al via la prevendita per la data del 14 settembre : Dopo essere stata dichiarata sold-out in soli 10 giorni, la data di Claudio Baglioni all'Arena di Verona è stata raddoppiata con un secondo concerto previsto venerdì 14 settembre. Il nuovo evento annunciato da F&P Group va ad aggiungersi a quello del 15 settembre, diventando quindi la prima data di Claudio Baglioni all'Arena di Verona nell'ambito del nuovo Al Centro Tour, che lo porterà a girare l'Italia nei prossimi mesi con una serie di ...

Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 con Shawn Mendes e altri : tutti i viaggi dall’Italia : I Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 sono finalmente disponibili. Tra i performer della kermesse che partirà l'8 agosto a Budapest, è stato annunciato anche Shawn Mendes. I Biglietti sono distribuiti al costo di 70 € con la possibilità di campeggiare sul posto. Numerosi gli artisti che prenderanno parte al Festival, con un cartellone che va arricchendosi giorno dopo giorno. Gli headliner già annunciati per la kermesse di 7 ...

Audi - al via la prevendita della nuova A7 Sportback : Prende il via la prevendita in Italia della seconda generazione della coupé a quattro porte di casa Audi. La nuova A7 Sportback è una Gran Turismo raffinata, caratterizzata da una...

Concerti di Gianni Morandi nel 2018 - date e biglietti in prevendita per il tour al via dal 22 febbraio : Parte dal 22 febbraio la lunga serie di Concerti di Gianni Morandi nel 2018: ospite del Festival di Sanremo 2018, voluto sul palco dall'amico "capitano coraggioso" Claudio Baglioni, l'eterno ragazzo di Monghidoro si appresta a dare il via ad un importante tour nei palazzetti che lo vedrà impegnato nei mesi di febbraio e marzo, destinato a concludersi con un grande spettacolo all'Arena di Verona il 25 aprile. I Concerti di Gianni Morandi nel ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

Il tour di Nek Max Renga al via con la data zero di Jesolo : info biglietti in prevendita - ingressi e restrizioni : Il tour di Max Nek Renga sta per partire. L'insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arrex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall'Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, ma è comunque consigliabile raggiungere il luogo dello spettacolo con adeguato anticipo in modo da favorire le operazioni di ingresso alla struttura. ...

Al via oggi la prevendita di OUKITEL K10 - il nuovo campione di autonomia : Inizia oggi su GearBest la prevendita globali di OUKITEL K10, che si propone come il nuovo re dell'autonomia, con un occhio di riguardo al look. L'articolo Al via oggi la prevendita di OUKITEL K10, il nuovo campione di autonomia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lecce- Catania : via del mare carico - prevendita da sballo : primo sold out Video : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sara' il pubblico delle grandi occasioni [Video] e questo lo si può affermare gia' con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C [Video] e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del ...