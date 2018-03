Al Teatro alla Scala prime riprese tv 4K e diretta streaming

Dalla Pergola al Gran Teatro dell’Avana : là dove il telefono è nato : Correva l’anno 1823. Il potentissimo John Quincy Adams, in quel tempo Segretario di Stato del Presidente James Monroe e di

Gemma Galgani - la doppia vita dalla tv al lavoro : direttrice di sala a Teatro : TORINO - Leggo.it torna a parlare di Gemma Galgani , ormai storica protagonista del trono over di ' Uomini e donne ', condotto da Maria De Filippi, dove però non ha ancora trovato l'amore. Lontano ...

RAOUL BOVA / Troppi squilli in Teatro : l'attore lascia la scena - il web si schiera dalla sua parte : RAOUL BOVA, disturbato dagli squilli dei cellulari, avrebbe abbandonato la scena lasciando Chiara Francini da sola sul palco. L'attrice, però, sul suo profilo social ringrazia chi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Al Teatro Margherita 'I cento pazzi' : Giovanni Guardiano porta in scena il lato ridicolo dei mafiosi alla sbarra al Maxiprocesso : I cento PAZZI Di, con e regia Giovanni Guardiano INFORMAZIONI Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, 3668081037 Biglietti : da 20 a 8 euro, possono essere acquistati ...

Porto San Giorgio. Introduzione alla lirica : sabato 17 marzo gran finale al Teatro Comunale con la Carmen : ... dopo Cavalleria Rusticana, Rondine e Pagliacci, si avvia alla conclusione con una delle opere più rappresentate al mondo: la Carmen di Bizet. Un melodramma a tinte forti, nel quale l'ossessione ...

Teatro - Riccardo Goretti e Massimo Schuster danno il via alla stagione del Dodo : Lo spettacolo "Da Talete a Higgs" è stato creato nel quadro del Festival della Scienza, tenutosi a Genova il 4 novembre 2016. Per informazioni e biglietti Piazza Bartolomeo Scala 7, Colle Val d'Elsa ,...

Giornata Internazionale della Lingua Madre : nella sede della LIFE AND LIFE - bene confiscato alla mafia - pomeriggio di video - danza - Teatro - ... : ... grazie alla LIFE AND LIFE, si è celebrata la 'Giornata Internazionale della Lingua Madre', proclamata dalla Conferenza Generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura nel novembre del ...

Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina nel 2018 : i primi concerti estivi da Sting a Giorgia : Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina in estate. L'evento fa parte della programmazione estiva del Teatro Antico ma è ancora in via di conferma. Sono stati comunicati nelle scorse ore gli artisti contattati per i concerti estivi in programma in Sicilia nell'estate 2018 e Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina potrebbe tenere un concerto nel mese di giugno. Gli spettacoli della stagione estiva al Teatro Antico di Taormina ...

Bambini e lirica - il Teatro alla Scala conquista i più piccoli con Il barbiere di Siviglia : in programma 4 nuove repliche : Altro che “roba da vecchi”, la lirica oggi piace sempre di più ai Bambini. Tanto che il Teatro alla Scala di Milano ha dovuto aggiungere quattro repliche alle 25 già previste nell’ambito del progetto Grandi spettacoli per piccoli. Dal 2014, quando l’iniziativa ha preso il via, oltre 150mila bimbi si sono seduti sulle poltrone del celebre Teatro meneghino, per godersi le rivisitazioni di grandi opere ...

Via alla seconda edizione di Teatro Ex Carbonaia : "Love is in the hair" apre la rassegna : Al termine degli spettacoli sarà offerta al pubblico una degustazione di vino curata dalla storica cantina Fattoria Santa Vittoria di Pozzo della Chiana. Consigliata la prenotazione. Informazioni e ...

Roma - 21 febbraio : Giacomo Leopardi - ritratto intimo d'autore al Teatro Palladium : Prezzi spettacoli: intero ' 15 / ridotto ' 10 / studenti ' 5 Prevendite: biglietteria.Palladium@uniRoma3.it - tel. 327 2463456 , orario 10:00-13:00 / 15:00 " 20:00, www.liveticket.it/TeatroPalladium

Napoli Teatro Festival - parata di star dalla Huppert alla Casta : Gli spettacoli in regione vedranno in scena anche Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Luca Zingaretti. La Danza sarà presente con 8 titoli internazionbali e la musica con 8 concerti tra il Cortile d'...

«Teatro Carlo Felice - quale destino» - Pastorino interroga l'assessore alla Cultura : ... ad oltre un anno dal conferimento, sia stato predisposto un programma di spettacoli con l'utilizzo del Teatro della Gioventù. Cultura - Il consigliere «ha ricordato che con una delibera regionale il ...

Alla Regina di Cattolica è di scena 'Il Giocatore' di Dostoevskij : la grande letteratura si fa Teatro : La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone è attiva sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria del teatro nei seguenti giorni e orari: martedì e venerdì dalle 15.00 ...