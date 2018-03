Al Mondo sono Finlandia e Norvegia i Paesi più felici

Time - chi sono i 30 teenager più influenti al Mondo : Attrici, cantanti, attivisti. sono i teenager (13-19 anni) più influenti del mondo secondo Time. Per determinare la lista annuale sono stati considerati i riconoscimenti nei campi in cui i giovani si muovono, l’impatto attraverso i social media e la capacità complessiva di veicolare le notizie. In passato, ad esempio, c’erano la cantante Lorde e la campionessa olimpica Simone Biles. Nella galleria, i 30 del 2017. The post Time, chi ...

Sofia Goggia vince la coppa del Mondo : «Sono tornata la bambina che ero» : Il 14 marzo Sofia Goggia ha vinto la coppa del Mondo di discesa libera. È la seconda italiana a riuscirci nei 50 anni di storia del premio, dopo Isolde Kostner nel 2001 e 2002. Un successo che arriva nemmeno un mese dopo lo straordinario oro olimpico in Corea. In questa intervista uscita sul numero di Vanity in edicola dal 14 marzo, la campionessa si racconta «La mattina dopo l’oro sono salita da sola, fino in cima, su, senza scarponi. Io, la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : quattro finali centrate - ma i due podi sono al maschile : Due podi, equamente distribuiti tra fossa olimpica e skeet: questo il bilancio dell’Italia al termine della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, svoltasi a Guadalajara, in Messico. Non è però risuonato l’inno di Mameli: Emanuele Buccolieri ha centrato il secondo posto nel trap, mentre Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nello skeet, coronando una splendida rimonta dopo un avvio incerto. La giovane età dello stesso ...

'È un Mondo in cui i cretini sono la maggioranza. Sono furiosa contro la sinistra - non ha fatto antagonismo culturale' : Stiamo parlando di un mondo in cui i cretini Sono la maggioranza e vanno avanti come dei caterpillar, facendo scelte selvagge. Il problema non è chi legge Fabio Volo, o chi compra il Premio Strega e ...

Grazia Verasani : "È un Mondo in cui i cretini sono la maggioranza. Sono furiosa contro la sinistra - non ha fatto antagonismo culturale" : "Il maschilismo in Italia esiste, ed è frutto di una sottocultura televisiva che in trent'anni ha distrutto ogni cosa". Così parlò Grazia Verasani. Scrittrice, autrice di film e di canzoni, consacrata alla notorietà dall'eroina Giorgia Cantini, protagonista nel 2004 di Quo vadis baby? da cui Gabriele Salvatores trasse prima un lungometraggio, dunque una serie tv. Verasani, nota per il suo pensiero contro corrente, si ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Coppa del Mondo da sogno - più difficile delle Olimpiadi. Sono troppo contenta” : Michela Moioli ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross grazie al terzo posto raccolto a Mosca. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fis: “Abbiamo fatto praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio ...

“È nato Ciro”. Che gioia per la coppia vip! E perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al Mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...

Ecco chi sono i più ricchi del Mondo : Jeff Bezos di Amazon supera Bill Gates, patron di Microsoft, nella classifica 2018 dei super paperoni stilata da Forbes

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per il Raw Air. Ci sono anche le sorelle Malsiner : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci è pronta per affrontare il Raw Air, tradizionale mini circuito che si svolge interamente in Norvegia. Appuntamento a Holmenkollen (9-11 marzo), Lillehammer (12-13), Trondheim (14-15) e Vikersund (16-18). L’Italia sarà presente con quattro atleti: Davide Bresadola, Sebastiano Colloredo, Roberto Dellasega e Alex Insam. Sul trampolino di Holmenkollen si disputerà anche una prova femminile dal ...

“Lasciami in pace… adesso vomito!”. Lite furibonda sull’Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras : urla - strepiti e disperazione - ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finiMondo : tutti ad accapigliarsi : La vita sull’Isola dei Famosi diventa sempre più dura e i rapporti tra i naufraghi iniziano a diventare più tesi. La mancanza di comodità, la fame e la lontananza da casa possono giocare dei brutti tiri. Nelle ultime ora qualcuno ha seriamente perso la pazienza e l’insofferenza si è fatta sentire forte e chiara. Questa volta a perdere le staffe è stato Jonathan Kashanian che normalmente resta sempre molto calmo e tranquillo, ...

Gli studenti italiani a tavola sono tra i più salutisti al Mondo : 9 su 10 scelgono di mangiare sano : Se una volta la felicità era “un bicchiere di vino con un panino”, oggi gli studenti italiani ammettono di preferire uno stile alimentare più salutista: addirittura l’87% dei giovani ha infatti sottolineato l’importanza di alimentarsi in maniera sana. Nello specifico il 61% mangia cibo sano ma senza farne un’imposizione, mentre per il 26% è un aspetto fondamentale della propria vita. La medaglia d’oro di questa speciale classifica va però ai ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino : “Sono il più vincente di sempre nelle sprint skating - che gioia a Lathi” : Federico Pellegrino è stato semplicemente maestoso a Lathi e ha conquistato l’undicesima vittoria in Coppa del Mondo. L’azzurro si è imposto nella sprint a tecnica libera sul tracciato finlandese che lo scorso anno gli portò in dote l’oro iridato. Il valdostano è diventato il fondista più vincente di tutti i tempi nelle sprint skating e ha così dichiarato ai microfoni della Fisi: “Sono tornato sulle nevi dove sono ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 – Emanuel Perathoner : “Ho cercato il sorpasso - mi sono rialzato e il terzo posto era fatto” : Emanuel Perathoner ha conquistato un bel terzo posto a La Molina, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurro è caduto in finale, si è rialzato ed è riuscito ugualmente ad agguantare il podio. Queste le dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “E’ tutta la stagione che sto facendo abbastanza bene, qualche volta sono stato meno fortunato, ma nel nostro sport capita. Nella gara di oggi ho provato il sorpasso ...

Quali sono i 5 luoghi del Mondo più fotografati e postati su Instagram : I 5 luoghi più fotografati su Instagram! Se ti piace lascia like e faremo la seconda parte! Quali sono i 5 luoghi più fotografati e postati su Instagram? Ecco questa curiosa Top5 da guardare fino alla ...