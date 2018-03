Al Bano diventa nonno | Vi racconto cosa insegnerò a mio nipote

Al Bano diventa nonno? Il cantante rompe (finalmente) il silenzio : Le voci circolavano da un po’. Ed oggi finalmente è il diretto interessato a rompere il silenzio.

AlBano diventa nonno? “Ho visto la foto ma Cristel non mi ha detto niente” : Albano presto nonno a sua insaputa? La figlia Cristel non ha ancora detto niente al cantante Intervistato dal settimanale Oggi Albano racconta al giornale dei suoi progetti futuri, dei lavori da portare a termine prima del ritiro dalle scene e della sua vita privata. Quando smetterà di cantare, perchè come spiega lui è il suo […] L'articolo Albano diventa nonno? “Ho visto la foto ma Cristel non mi ha detto niente” proviene da ...

Al Bano e Romina stanno per diventare nonni? La foto insinua la dolce indiscrezione : Le vicende della famiglia Carrisi - Power non si sviluppano solo attraverso gli arcinoti presunti triangoli amorosi tra Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Niente affatto. Perché adesso, stando alla foto...

MontalBano è diventato stucchevole - ma Camilleri resta sempre un grande : Torna su Rai 1 un nuovo episodio della fiction Il commissario Montalbano . I protagonisti sono diventati delle macchiette, Vigata sembra una città invisibile, senza macchine e abitanti, l'audio in ...

Loredana Lecciso - su Al Bano e Romina la verità'?/ Foto - il saluto insieme a Barbara D'Urso diventa virale : Loredana Lecciso sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al Bano e Romina Power.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:45:00 GMT)

Al Bano e Romina - quando i sentimenti diventano marketing : Matteo Salvini ha un solo grande rivale per numero di comparsate televisive: Al Bano. Il cantante pugliese praticamente tutti i giorni risulta essere ospite o oggetto di servizi da parte dei salotti televisivi. Servizi ed interviste che hanno come immancabile sottofondo musicale i suoi vecchi successi anni ‘80 con l’ex moglie Romina o quelli da solista dedicati soprattutto alla figlia Ylenia, scomparsa nel 1993. La separazione tra Al Bano e ...

Milano - l'albero di Natale di piazza Duomo diventa arredo urBano : Milano, 4 gen. (askanews) Sta illuminando da un mese la piazza più importante di Milano: è l'albero di Natale di piazza Duomo, con cui Sky Italia ha reso omaggio alla città, che domenica 7 gennaio ...

Luca Zingaretti diventa trans - addio all'uomo di MontalBano Video : #Luca Zingaretti, da tutti conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano, cambiera' e diventera' un #transessuale nel film #thanks for vaselina con un look decisamente estremo: gonna, tacchi, seno e parrucca bionda. Un cambio radicale Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un cambiamento così grande in un film, il commissario Montalbano è per tutti una fiction televisiva dove Zingaretti interpreta un uomo a tutti gli effetti mentre in ...