“Aiuto!” Terrore al luna park | un’ora di inferno sulla giostra Il video postato in rete

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un tranquillo week end di paura. Oltre ad essere il nome di un’ottima pellicola degli anni ’70 è anche quello trascorso da un gruppo di ragazzi che avevano deciso di passare qualche ora di svago in un parco divertimenti. E quale posto migliore di un parco giochi, terra d’elezione per i film horror da “La bambola assassina” al remake di “Non aprite quella porta”, per un po’ di sana adrenalina? A loro, di sicuro non sarà piaciuta. Ma tant’è. È successo al Six Flags, uno dei parchi giochi più grandi del Texas, dove la “Batman – The Ride” ha subito un guasto dovuto all’esplosione di un sensore di sicurezza. Unpubblicato su twitter da un cliente mostra le persone sospese nel vuoto per 45 minuti. Fortunatamente dopo circa un’ora il problema è stato risolto e le persone sono riuscite a scendere illese nonostante la grande paura che, di sicuro, non ...