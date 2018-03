Agrigento : sorpresi mentre bruciano rifiuti pericolosi a scuola - cinque arresti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – sorpresi mentre bruciavano rifiuti pericolosi per la salute pubblica. Con questa accusa sono stati arrestati dai Carabinieri di Agrigento cinque operai. Gli uomini stavano lavorando presso la scuola materna di Ravanusa ( Agrigento ) “ma, anziché smaltire i rifiuti prodotti mediante una ditta specializzata, hanno deciso che fosse più conveniente bruciarli”, dicono i militari. “Gli operai ...

Agrigento : arrestati tre giovani sorpresi in possesso di hashish : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Tre giovani sono stati arrestati nell'agrigentino perché trovati in possesso di due etti di hashish. A scoprirli una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita Belice impegnata in un servizio di prevenzione, superata da un’auto che viaggiava a folle v