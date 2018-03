AGENTS OF S H I E L D - Stasera arriva l' episodio 5x13 dal titolo Principia

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera il centesimo episodio! : Con un'importante rivelazione.L'avevamo anticipato e adesso lo confermiamo: nel centesimo episodio in onda Stasera finalmente scopriremo la natura del patto demoniaco stipulato tra Coulson e Ghost Rider alla fine della passata stagione.Nella sinossi ufficiale non si legge altro, ma tanto basta a stimolare la nostra curiosità mentre il resto della trama lentamente ci si dipana di fronte agli occhi puntati sullo schermo.Già, perché dall'anteprima ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera ritorna la serie Marvel con l'episodio 5x11 dal titolo "All the Comforts of Home" : Ci aspetta un rientro burrascoso.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Un'importante rivelazione segnerà il centesimo episodioDopo un mese di pausa per svernare in vista della seconda parte, Coulson e i suoi tornano sui nostri schermi e nel presente che avevano lasciato dieci episodi fa, episodi durante i quali si sono susseguiti numerosi avvenimenti dal sapore tragico conditi da rivelazioni apocalittiche addolcite appena da una spruzzatina ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x10 dal titolo "Past Life" : La resa dei conti.Dopo tante rivelazioni, sembra che nell'episodio di Stasera assisteremo allo scontro finale tra Kasius e i nostri agenti, qui in procinto di tornare a casa.Proprio all'ultimo, però, Daisy annuncia di non voler tornare indietro così da impedire la distruzione che ha portato a un futuro tanto lugubre per l'umanità intera.Mentre ci domandiamo se Coulson e May riusciranno a convincerla del contrario, chiedendoci anche quale sarà la ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x09 dal titolo "Best Laid Plans" : La rivoluzione degli agenti.Sembra che le cose si mettano proprio male nella colonia di Kasius, dove il capo sempre più indiscusso ha deciso di rifarsi sugli umani che hanno permesso la fuga di Daisy con una ritorsione drastica a dir poco.Riusciranno Mack e gli altri a salvare ciò che resta dell'umanità? E come proseguiranno i piani di fuga di Coulson?Come al solito lo scopriremo solo guardando l'episodio, ma ora possiamo farci già un'idea ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x08 dal titolo "The Last Day" : In cui forse avremo tutte le risposte.Tornano Stasera gli agenti di Coulson, stavolta alle prese con colei che è la sola responsabile di tutti gli avvenimenti che li hanno condotti in questo futuro apocalittico.Riusciranno i nostri (e noi con loro) a ricevere le tanto bramate risposte? Esiste davvero un modo per tornare indietro? Quali altri guai attendono Phil e la sua squadra?Lo scopriremo solo sintonizzandoci, per adesso possiamo analizzare ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x07 dal titolo "Together or Not at All" : È aperta la caccia agli agenti.Dopo l'esplosivo episodio della scorsa settimana (qui la recensione) la squadra di Coulson è finalmente riunita, ma ora ogni Kree della colonia sembra intenzionato a farli fuori.Come avevamo previsto, il piano di Phil è di salire in superficie alla ricerca degli autori del messaggio radio, e sempre in accordo con le nostre non certo difficili previsioni anche Deke vuole unirsi alla partita.Riusciranno i nostri a ...