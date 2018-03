Affrontare i tumori sul piano della genetica

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Portare il corpo fuori dal corpo”. Detto più chiaramente, “possiamo prendere una cellulapelle e riprogrammarla perché origini tessuto cerebrale. Lo facciamo in laboratorio per studiare l’autismo”. A portare la tecnica del cell fate plug and play sul palco del Wired Health è stato Giuseppe Testa, direttore del laboratorio di Eudelle cellule staminali all’Istituto europeo di oncologia. Appunto, qual è la relazione con il cancro? “I farmaci oncologici messi in commercio tra il 2009 ed il 2013 non hanno avuto alcun impatto. Né sulla sopravvivenza, né sulla qualitàvita dei pazienti”. Anche il tentativo dila malattia dal punto di vista genomico, associando lo stesso farmaco al medesimo difetto genetico, non ha dato grandi risultati. “Ecco allora l’importanza di portare il corpo fuori dal ...