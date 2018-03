Aeroporti | Catullo Verona | stupiti ma tranquilli per delibera Anac

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018), 16 mar. (AdnKronos) – Con riferimento alla, ed in particolare sul no alla cessione a contrattazione diretta delle quote del Comune di Villafranca (il 2% del capitale) alla Save, notificata nei giorni scorsi aSpa (che gestisce l’aeroporto di), la Società conferma “la propriatà rispetto al suo operato, che fin dall’inizio è stato improntato in un’ottica di assoluta trasparenza e legittimità.” “La correttezza delle operazioni, come si evince dalla stessaAbac, è stata infatti verificata dalle Autorità competenti ed è stata garantita da illustri professionisti che hanno assistito il Consiglio di Amministrazione in tutto il percorso”, spiega laSpa.La società, nel ricordare come l’operazione sia “avvenuta alla luce del sole con dibattiti anche pubblici”, ...