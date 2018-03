Addio a Giada | la ' bimba piuma' è morta a 12 anni | pesava solo 7 chili

Addio a Giada - la “bimba piuma” che a 12 anni pesava 7 chili : “Forse ora non soffre più” : Lutto a Chioggia, dove Giada Perini, di soli 12 anni, è morta dopo essere stata costretta a convivere sin dalla nascita con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l'epilessia. pesava solo 7 chili e per questo era stata soprannominata "bimba piuma". Per lei si era mobilitato anche il mondo dello sport.Continua a leggere