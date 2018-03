Accusa di peculato | sequestrati 150 mila euro all' ex pm Ingroia Ultime notizie | rimborsi

Sicilia : Accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all’ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi spa (oggi Sicilia Digitale spa). Entrambi sono indagati per una duplice ipotesi di ...

Lecce - ex sindaca Andriana Poli Bortone assolta dall’Accusa di peculato. “Il fatto non sussiste”. Prescritto l’abuso d’ufficio : L’ex sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone è stata assolta “perché il fatto non sussiste” con altri sette imputati dal Tribunale di Lecce dalle accuse di peculato e tentato peculato nel processo sull’acquisto in leasing dei palazzi di via Brenta, attuale sede del polo della giustizia civile. Per l’accusa di abuso d’ufficio è intervenuta la prescrizione. Nel processo erano imputati con l’ex sindaco altri nomi eccellenti ...

Fondi Sardegna - assolto dall’ex consigliere Ignazio Artizzu (ex An) dall’Accusa di peculato : Lacrime e un lungo abbraccio con il suo avvocato dopo l’assoluzione ottenuta dall’ex consigliere regionale della Sardegna Ignazio Artizzu (ex An), accusato di peculato per 186mila euro nell’ambito dell’inchiesta sui Fondi ai gruppi. La gip del Tribunale di Cagliari Ermengarda Ferrarese ha accolto la richiesta del pm Marco Cocco, che nella requisitoria del processo con rito abbreviato aveva chiarito l’assenza dell’elemento soggettivo ...

Elezioni - in Sardegna sono Accusati di peculato ma il Pd vuole candidarli : Il prossimo 13 febbraio dovranno comparire davanti al giudice per le indagini preliminari di Cagliari. Il motivo? sono accusati di peculato aggravato per l’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi nel consiglio regionale sardo. Il Pd, però, è pronto a candidarli – o ricandidarli – alle politiche del 4 marzo prossimo. E in due collegi considerati sicuri. In casa dem, dunque, rischia di scoppiare un nuovo caso Barracciu, l’ex ...