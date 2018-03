Abusi sui minori | il Vaticano condanna il vescovo di Guam

Abusi sessuali sui tre figli minorenni e sul cane di famiglia - coppia arrestata : Gli Abusi sessuali sarebbero andati avanti per anni, le vittime sono i figli della donna che si era risposata con l'uomo iniziando anche lei ad abusare di loro.Continua a leggere

Calcio inglese - Abusi sui minori : Barry Bennel condannato a 31 anni : Barry Bennel, 64 anni, ex allenatore delle giovanili del Manchester City e dello Stoke City, è stato condannato a 31 anni di reclusione con le accuse di violenze sessuali, aggressioni fisiche e sodomia ai danni di 50 giovani calciatori minorenni tra il 1979 e il 1991. Il tecnico è finito al centro dello scandalo nell'autunno 2016, quando il Guardian, noto quotidiano britannico, raccolse e pubblicò la testimonianza dell'ex calciatore Andy ...

Abusi sui minori - il Papa riapre il caso del sacerdote napoletano : In Vaticano si riapre il caso del prete di Ponticelli accusato di pedofilia. Papa Francesco ha richiesto «ulteriori e immediati» accertamenti. Vuole vederci chiaro. Vuole capire se le...

Choc a Westminster - Abusi sui lavoratori : 22.21 Una persona su cinque ha denunciato di aver subito molestie sessuali negli ultimi 12 mesi. Accade tra i lavoratori a Westminster, il Parlamento britannico. Lo rivela un rapporto commissionato dai deputati, che verrà pubblicato domani dal quotidiano The Independent. L'inchiesta si era resa necessaria dopo che nei mesi scorsi la politica britannica era stata scossa da serie di accuse e scandali,dal comportamento inappropriato fino allo ...

Trump attacca Fbi e dipartimento di Giustizia : 'Indagini politicizzate' - Desecretato il dossier sui presunti Abusi : Il presidente Usa apre uno scontro istituzionale definendo la situazione "impensabile soltanto fino a pochissimo tempo fa", e sentenzia: "Molte persone dovrebbero vergognarsi"

Abusi sessuali sui minori - il Papa riapre il caso Barros : Roma, 31 gennaio 2018 - Dalle parole ai fatti, dalle scuse ai provvedimenti. Sulla scorta delle polemiche riesplose dopo il suo viaggio in Cile, Papa Francesco ha deciso di riaprire il caso di ...

Peste suina : sequestrato un allevamento Abusivo in Sardegna : Un’operazione di contrasto all’allevamento illegale di suini in Trexenta e’ stato portata a termine dal Servizio Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale e di vigilanza con il sequestro di 18 animali. Il personale del Nucleo Investigativo, coadiuvato da quello delle Stazioni forestali di Isili e Senorbi’, e’ intervenuto in un’area boscata in agro comunale di Sant’Andrea Frius. In una zona ...

Un film apre gli occhi sugli Abusi sui minori. E incanta il Sundance : ... @ScottTakeda, 21 gennaio 2018 'Uomini, ascoltate!' 'Sono fiducioso che questo periodo di cambiamento porti maggiori opportunità per le donne, anche nel mondo cinematografico', ha ammesso Robert ...

Cassino - i funerali del padre suicida dopo le accuse di Abusi della figlia : La figlia 14enne lo aveva accusato di abusi, dalle righe di un tema scolastico, e il padre si era suicidato. Oggi una folla composta e discreta ha partecipato a Roccasecca ai funerali del 54enne, ...

A Cassino i funerali dell'uomo suicida dopo le accuse di Abusi sulla figlia. Il parroco : "L'hanno crocifisso" : L'agente di custodia si è tolto la vita poco dopo l'apertura dell'indagine scaturita dalle parole di denuncia scritte dalla ragazza, 14 anni, in un tema

"Aveva litigato con le figlie. Ma non c'era altro". Parla il fratello del padre suicida - accusato di Abusi : "Mio fratello era a pezzi. Mi aveva detto di aver litigato con le figlie. Tornavano tardi, alle 3 di notte. Ma non c'era altro: quelle bambine le abbiamo cresciute qui. Forse c'era qualche bisticcio con la moglie. Ma erano appena stati insieme al Sud a raccogliere le olive". Il tema "non riusciva a spiegarselo. Viveva con quel braccialetto che squillava sempre. Era rotto. Un incubo. Poi ha letto la notizia su Fb. All'inizio non gli ha dato peso. ...

L'avvocato del padre suicida di Frosinone - accusato dalla figlia di Abusi - parla : "Voleva dimostrare la sua innocenza" : "L'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa, avevamo parlato della eventuale nomina di un consulente di parte in vista dell'imminente incidente probatorio. C'era tutta la volontà di collaborare con la magistratura e di dimostrare la sua innocenza". Lo ha detto L'avvocato Domenico Di Tano, che assisteva il poliziotto della penitenziaria suicidatosi ieri mattina a Roccasecca (Frosinone) dopo le accuse di presunti abusi sessuali nei ...

Ginnastica - “Larry Nassar ha violentato anche mio fratello”. L’accusa shock di Kamerin Moore - Abusi anche sui ragazzi : Arrivano nuove notizie sconvolgenti dal tribunale del Michigan dove si sta svolgendo il processo contro Larry Nassar, accusato di abusi sessuali e molestie da oltre 140 ragazze e dichiaratosi colpevoli. L’ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica femminile è in attesa della condanna che dovrebbe arrivare nei prossimi due giorni, contro di lui anche le confessioni di Campionesse Olimpiche come Simone Biles, Gabby Douglas, Aly ...