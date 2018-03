huffingtonpost

: A quarant’anni da via Fani: una nuova pagina da scrivere - enricomontibell : A quarant’anni da via Fani: una nuova pagina da scrivere - thexeon : A quarant’anni da via Fani: una nuova pagina da scrivere - OrticaWeb : Quarant’anni fa in via Mario Fani… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) A quarant'anni di distanza dagli eventi, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro è unaancora dolorosamente aperta della storia d'Italia. Ciò per vari motivi. C'è, innanzi tutto, il doveroso rispetto e la partecipazione per la memoria degli uccisi e per il dolore delle loro famiglie. C'è una memoria pubblica dello Stato italiano che, giustamente, valorizza la commemorazione e la riflessione su uno degli attacchi più gravi che la democrazia abbia subito nel nostro Paese. C'è un crescente bisogno, di fronte al riemergere, soprattutto nei social network, di atteggiamenti estremistici e violenti, di spiegare alle generazioni più giovani la pericolosità di posizioni che non rifiutano o propagandano la violenza.Ma c'è anche altro. Il caso Moro resta, per molti versi, una pietra d'inciampo che continua a interrogare la ...