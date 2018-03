A maggio Milano diventa capitale del Pattinaggio di figura

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Il più grande evento sportivo universitario torna a Milano il 20 maggio : Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri

Serie A : si recupera il 14 marzo - il derby di Milano il 9 maggio : La morte di Davide Astori ha scosso tutto i calcio italiano e determinato l’annullamento delle gare ancora da giocare della 27ª

Renzo Rubino in tour nel 2018 - Roma e Milano a maggio : biglietti in prevendita su TicketOne : Renzo Rubino in tour nel 2018 con RubinoLand. Sono state annunciate le prime due date del tour 2018 di Renzo Rubino che porterà l’artista live a Roma e a Milano a maggio. Renzo Rubino sarà il 21 maggio a Roma, all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli), e il 24 maggio a Milano al Teatro Dal Verme. L’artista presenterà il suo nuovo progetto discografico, Il gelato dopo il mare, repack disponibile nei negozi e in digitale dallo scorso ...

Adunata Alpini. A Milano dal 10 al 12 maggio 2019 : Si è costituito a Palazzo Marino il Comitato Organizzatore della 92a Adunata Nazionale degli Alpini (COA). La manifestazione, che si

Diritti dei disabili - i primi due anni di Centro Antidiscriminazione a Milano : “Vittorie maggiori in scuola e sanità” : Sono 2.543 le segnalazioni di presunti episodi di discriminazione basati sulla disabilità arrivate da tutta la Lombardia al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi (CAFB) della Lega per i Diritti delle persone con disabilità (LEDHA) nei primi due anni di attività gratuita. Nel corso della quale i legali del Cafb hanno gestito 470 casi di discriminazione ai danni di persone con disabilità in linea con gli obiettivi del Centro inaugurato il 25 ...

InfoCamere - bionda - rossa - scura : tutti pazzi per la birra. Milano - Torino e Roma tra i maggiori produttori : bionda, scura, non filtrata, doppio malto, fruttata o amarognola. Per ogni pasto, palato, umore ed esigenza c'è una birra diversa e, per appagare la propria sete, gli italiani si sono messi all'opera. ...

Le date del tour di Ultimo - raddoppio a Milano a maggio : biglietti in prevendita su TicketOne : Un nuovo concerto si aggiunge oggi al tour di Ultimo. Il cantautorap, vincitore del Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte, sarà in tour a maggio per presentare dal vivo in tutta Italia il suo nuovo progetto discografico di inediti. Peter Pan è stato rilasciato lo scorso 9 febbraio, giorno del trionfo di Ultimo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con la canzone Il ballo delle incertezze. Al suo primo posto ...

Le prime date del tour 2018 di Renzo Rubino - concerti a Roma e Milano a maggio : biglietti in prevendita su TicketOne : Sono state annunciate le prime date del tour 2018 di Renzo Rubino, al via da Roma e Milano a maggio. Renzo Rubino sarà in concerto il 21 magio all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) e il 24 maggio al Teatro dal Verme di Milano per i primi due appuntamenti dal vivo del tour che segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Prima di esibirsi in tour, Renzo Rubino intraprenderà un instore tour promozionale che toccherà i ...

Mostra Harry Potter a Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018 : tutte le info : Sbarca per la prima volta in Italia, a Milano, la Mostra itinerante mondiale su Harry Potter, con migliaia di oggetti di scena, costumi originali, ambientazioni e creature magiche provenienti dalla saga cinematografica sul maghetto di Hogwarts...

Noemi in tour nel 2018 - a maggio a Roma e Milano con La Luna : biglietti in prevendita su TicketOne : Noemi in tour nel 2018, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Sono due gli eventi live annunciati dalla cantante sui social network oggi per la presentazione dal vivo dell'album La Luna, atteso per il prossimo 9 febbraio, su etichetta Sony Music. La Luna arriva nei negozi e in digital download a 2 anni distanza dall’ultimo disco di inediti, Cuore d’artista, e si compone di 13 brani inediti, tra i quali il nuovo singolo Non ...

Milano - i neo maggiorenni tra social network e paura di sbagliare : "La politica è circondata da una valutazione così negativa e pregiudizi così radicati che possono scoraggiare", scriveva l'arcivescovo di Milano. I giovani invece, almeno a Milano, non si tirano ...