A cosa serve l’intelligenza artificiale in medicina?

Tutti vogliono scrivere il Def - ma cos’è e a cosa serve? : Il parlamento italiano (Getty) La data da cerchiare è il 10 aprile. È la scadenza per la consegna in Parlamento del Documento di economia e finanza (Def), il principale strumento di programmazione economica per l’Italia. È il testo con cui ogni governo in carica pianifica spese e investimenti per i tre anni successivi. Anche se non ha un carattere vincolante, è molto importante, perché è il documento sul quale si basa il giudizio ...

Gravissimi problemi Rainbow Six Siege al 13 marzo - server down : cosa succede? : In questo momento ci sono dei Gravissimi problemi Rainbow Six Siege, i server non funzionano: cosa sta succedendo? Le segnalazioni su down Detector sono centinaia, nessuna manutenzione era programmata, quindi cec qualcosa che non va. Rainbow Six Siege non funziona a causa di una manutenzione da parte di Ubisoft? Anche il forum ufficiale latita di informazioni. Rainbow Six Siege in queste ore sta avendo Gravissimi problemi di connessione: ...

Bava di Lumaca - proprietà e a cosa serve : ecco perché gli allevamenti sono in crescita : Nessuno avrebbe mai pensato ed immaginato che una sostanza come la Bava di Lumaca potesse essere benefica per l’uomo, né tanto meno che si potessero creare creme ed unguenti venduti appositamente come medicinali erboristici o prodotti cosmetici a base della sostanza medesima. Ed invece la stranezza della vita coinvolge i campi più disparati, ed una cosa che non è mai stata certo il massimo dell’attrazione, si trasforma in una sorta ...

Mattarella : “Serve responsabilità” / Lotti dopo appello : “cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima il Paese”. appello alle forze politiche. Lotti: “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?”. Le ultime notizie sul discorso(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Fiano (PD) : non so cosa farà Renzi ma serve riflessione : Fiano (PD): “Mi preoccupa il neofascismo” Emanuele Fiano (PD) è intervenuto allo Speciale elezioni su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui risultati delle elezioni.... L'articolo Fiano (PD): non so cosa farà Renzi ma serve riflessione su Roma Daily News.

Tecarterapia : come funziona e a cosa serve : Tecarterapia, una pratica che può cambiare le sorti di chi sta facendo fisioterapia o riabilitazione. Si basa su una tecnologia ad hoc, studiata e piuttosto innovativa, che permette di riprendere la normale funzionalità e di recuperare l’uso di arti e articolazioni in tempi soddisfacenti. I primi risultati si possono spesso riscontrare già dopo la prima applicazione di Tecarterapia, e man mano i miglioramenti proseguono. (altro…) The ...

Acido borico : a cosa serve : Acido borico, oppure Acido ortoborico, è un Acido debole ma molto noto e apprezzato soprattutto per le sue proprietà antibatteriche, antimicotiche e insetticide. Vediamo dove è inserito e perché lo si usa, molto probabilmente lo usiamo anche noi perché ingrediente di prodotti di cui non abbiamo ancora letto l’etichetta. (altro…) The post Acido borico: a cosa serve appeared first on Idee Green.

Problemi Metal Gear Survive ai server - cosa regala Konami ai giocatori : Metal Gear Survive è ormai disponibile da qualche giorno e ha ricevuto recensioni altalenanti. Si tratta sicuramente di un gioco divisivo, dato che è il primo della serie pubblicato da Konami senza la supervisione di Hideo Kojima. O meglio, ce ne sono stati anche altri, ma Metal Gear Survive è il primo titolo della serie dopo la rottura Konami-Kojima e dopo tutti i Problemi accaduto con Metal Gear Solid V. cosa è successo ai server di Metal ...

Verdetti preliminari su Huawei P9 Lite e l’aggiornamento B405 : a cosa serve? : Uno degli smartphone pii attivi di questa settimana e stato senza ombra di dubbio il sempre popolare Huawei P9 Lite. Il motivo? Oltre alla completa (o quasi) distribuzione dell'aggiornamento B403, allo stesso tempo in tanti hanno segnalato la disponibilità della patch B405, come del resto vi avevamo anticipato su queste pagine un paio di giorni fa su queste pagine. Arrivati al 2 marzo, cosa possiamo aspettarci nel concreto dal pacchetto software ...

Chiara Ferragni vuole chiamare una doula prima del parto - ma a cosa serve? : Chiara Ferragni, alla 34a settimana di gravidanza, l’ha chiesto ai suoi fan: «Dovrei prendere una doula? O adesso è troppo tardi? Ho anche un’infermiera pediatrica che mi aiuterà per tutto, quando Leoncino nascerà. Verrà a Los Angeles, poi tornerà in Italia con me. Ma una doula ti aiuta solo fino a quando partorisci, vero?». Il 31% dei fan ha risposto che era ormai troppo tardi per una doula. Ma secondo il 69% Chiara sarebbe ancora in tempo, e ...

CARABINIERE UCCIDE FIGLIE E SI SUICIDA/ cosa ci serve oggi per accettare la realtà? : A Cisterna di Latina un CARABINIERE, Luigi Capasso, ha sparato alla moglie, ora in fin di vita, ha ucciso le FIGLIE e alla fine si è SUICIDAto.

Fiorentina - Falcinelli : 'In casa serve qualcosa di più' : Diego Falcinelli , alla prima da titolare con la maglia della Fiorentina , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport all'immediata vigilia del match contro il Chievo Verona : 'Partita importantissima, non solo per me ma per tutta la squadra. Vogliamo tornare a vincere in casa e sarà difficile. Dobbiamo ...

Sudare sui libri degli altri - amarli e ricordarli. A cosa serve la letteratura : Poi di un solo libro, "Horcynus Orca": guerra sesso morte in un libro "che sposta la visione della letteratura e del mondo" fino a qualche centinaio di pagine dalla fine, quando tutto precipita in ...