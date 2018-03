A bordo della Saipem 7000 | la nave che posa i parchi eolici in mare aperto

Eritreo di 22 anni muore per fame dopo essere arrivato a Pozzallo a bordo della nave di una Ong spagnola : Tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave dell'Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c'era un giovane Eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori.Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo ...

Spazio : la NASA invita il pubblico ad andare a bordo della sua prima missione per “toccare” il sole : La NASA sta invitando le persone di tutte il mondo ad inviare i loro nomi online per essere posizionati su un microchip a bordo della storica missione Parker Solar Probe, il cui lancio è previsto nell’estate 2018. La missione viaggerà attraverso l’atmosfera del sole, affrontando il violento calore e le condizioni di radiazione e il vostro nome accompagnerà il viaggio. Le iscrizioni saranno accettate fino al 27 aprile. Per saperne di più, ...

Calabria : due pattugliatori della Marina Militare Crotone e Reggio - visite a bordo nel weekend : Da venerdì 9 a domenica 11 marzo, al termine dell’addestramento di periodo svolto in questi giorni con l’obiettivo di mantenere elevato lo standard di capacità delle unità della Squadra navale, il pattugliatore di squadra Comandante Borsini e il pattugliatore d’altura Libra sosteranno, rispettivamente, nei porto di Crotone e di Reggio Calabria. Nave Borsini, varata nel 2001, è la seconda delle 4 unità che costituiscono la classe “Comandanti” ed ...

Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica impresa del 2012 : a bordo anche la bandiera della Città di Torino : Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il ...

Watson a bordo della Iss : il drone studierà lo stress degli astronauti : Sviluppato da Airbus e dotato del sistema di intelligenza artificiale Watson di Ibm, potrà essere un compagno per gli astronauti durante le missioni spaziali a...

Tecnologia : CIMON - il “cervello” volante che assisterà gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale : L’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) darà presto il benvenuto ad un nuovo membro, uno che è stampato in 3D da metallo e plastica ed è descritto dai suoi creatori come “una specie di cervello volante”. Si chiama CIMON, abbreviazione di “Crew Interactive Mobile Companion”. Costruito dalla compagnia di progettazione aeroSpaziale Airbus in collaborazione con IBM, CIMON ospita l’intelligenza artificiale (AI) in un corpo ...

I delegati dell'APN e i membri della CCPPC di Hong Kong si recano alle due sessioni a bordo del treno ad alta velocità : ... la linea ferroviaria non soltanto favorirà gli spostamenti fra Hong Kong e l'entroterra, ma promuoverà anche gli scambi sociali e culturali con quest'ultimo, e lo sviluppo dell'economia di Hong Kong.

Spazio - rientrati 3 astronauti a bordo della Soyuz : Spazio, rientrati 3 astronauti a bordo della Soyuz L’atterraggio in Kazakistan dopo una missione di cinque mesi e mezzo sulla Stazione spaziale internazionale Continua a leggere L'articolo Spazio, rientrati 3 astronauti a bordo della Soyuz sembra essere il primo su NewsGo.

Spazio - rientrati tre astronauti a bordo della capsula Soyuz : Con i prossimi astronauti, che partiranno il 21 marzo dal Kazakistan, la Stazione spaziale internazionale sarà di nuovo al completo con un equipaggio di sei persone.

Aggredito capotreno della Circumvesuviana a bordo del convoglio alla stazione di Ercolano : capotreno della Circumvesuviana Aggredito. A denunciarlo è il sindacato Or.S.A.. L'episodio si è verificato mentre il convoglio - partito da Sorrento alle 12.37 di stamattina - era giunto alla ...

Roma - Meloni e bordoni festeggiano i 98 anni della Garbatella : 'Tanti auguri Garbatella per il 98° compleanno'. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il ...

Iran - cade aereo di linea della Aseman Airlines : morti i 66 passeggeri a bordo - Video : lla compagnia Aseman Airlines è precipitato nei pressi di Samirom, nella provincia di Isfahan. Era partito da Teheran ed era diretto a Yasuy

LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI/ Per l’attore umbro una bella sfida a bordo della BMW 318 (C’è posta per te) : Per la prima volta insieme in tv, LAURA CHIATTI e MARCO BOCCI ospiti dalla De Filippi. Per MARCO BOCCI l’inizio di una nuova avventura come pilota di auto da corsa.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 08:19:00 GMT)

Live a bordo della Tesla – Falcon Heavy Test : Potete seguire qui le immagini in diretta della Tesla lanciata nel Test del Falcon Heavy, il più potente missile mai realizzato dall’azienda SpaceX di Elon Musk. Vedi qui le fasi del lancio