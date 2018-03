40 anni fa il sequestro Moro Gentiloni | ' Il più grave attacco alla Repubblica'

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...

anniversario sequestro Moro - inaugurato memoriale 'Giardini Martiri di via Fani' : Sulle note del Silenzio , Mattarella ha deposto una corona dai colori bianco rosso e verde sul nuovo monumento dedicato all'appuntato dei carabinieri, Domenico Ricci , che guidava la Fiat 130 dell'...

Aldo Moro, 40 anni dopo: da via Fani a via Caetani, la mappa di un sequestro | Foto Quel giorno le Brigate Rosse toccarono il punto più alto della lotta allo Stato. Fani, Gradoli, Montalcini, Caetani: le vie che hanno legato il loro nome al caso Moro. A Tgcom24 parla il giudice Carlo Mastelloni che […]

Aldo Moro - 40 anni dopo : da via Fani a via Caetani - la mappa di un sequestro | Foto : Quel giorno le Brigate Rosse toccarono il punto più alto della lotta allo Stato. Fani, Gradoli, Montalcini, Caetani: le vie che hanno legato il loro nome al caso Moro. A Tgcom24 parla il giudice Carlo Mastelloni che per 15 anni ha indagato sulle Bierre: "Alcune domande attendono risposte"

anniversario del sequestro Moro - via Fani e via Caetani 40 anni dopo : Il rapimento dell’onorevole Moro, la morte dei 5 agenti di scorta, i 55 giorni del sequestro e il tragico epilogo

Roma - il pugile Mirco Ricci condannato a 4 anni per estorsione - assolto dall'accusa del sequestro di un bambino : assolto dall'accusa più grave di sequestro di persona ma condanna a 4 anni e mezzo per estorsione: lo ha deciso il Tribunale di Roma nei confronti del pugile Romano Mirco Ricci, difeso dall'avvocato ...

Igina - morta a 71 anni coi polsi legati : sotto sequestro la “villa dei misteri” | : L’abitazione è stata esaminata dalla Scientifica, il figlio interrogato... ma nessuno sa spiegare che cosa sia accaduto

Portalettere imbosca la posta per 8 anni. Ecco cosa trova la Polizia nel suo garage di Vicenza : sequestro record : Da almeno otto anni, a partire dal 2010, ha nascosto parte della corrispondenza che da dipendente delle Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare. Ora un Portalettere “infedele”, un 56enne di origini napoletane residente in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Polizia del capoluogo berico. Gli investigatori hanno trovato più di mezza tonnellata, precisamente 573 chilogrammi, di invii postali nascosti all’interno del ...