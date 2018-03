40 anni dal delitto Moro | la programmazione tv ne ripercorre il ricordo

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

Giulia muore di tumore a 54 anni : era la responsabile di Neonatologia dell’ospedale di Cuneo : Giulia Pomero era originaria di San Damiano Macra; i funerali si svolgeranno sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Roccabruna.Continua a leggere

16 marzo 1978 - il rapimento di Aldo Moro : quarant’anni dopo il ricordo dell’ex Dc ucciso dalle Br : Oggi, 16 marzo 2018, ricorre il quarantennale del rapimento dell'ex presidente del Consiglio e onorevole della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Le più alte cariche dello Stato celebrano la ricorrenza e ricordano l'evento che cambiò per sempre il corso della storia della Repubblica italiana.Continua a leggere

Donna di 87 anni perde il controllo dell'auto per rispondere al cellulare. E poi rifiuta il trasporto all'ospedale : La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. ...

“Eravamo a letto insieme - poi…”. Un gioco erotico finito in tragedia : a soli 20 anni - una ragazza è morta così - tra le braccia di uno sconosciuto - tradita dalla passione. L’assurda dinamica : Si erano conosciuti, piaciuti, trovati reciprocamente attraenti. Al punto di decidere, nonostante sapessero poco o nulla l’uno dell’altra, di trascorrere insieme una serata, bevendo e poi finendo a letto. Ma quella passione scoppiata all’improvviso, che potrebbe far pensare a una semplice storia d’amore consumato in fretta e furia, è terminata in tragedia, con un uomo finito in manette e una ragazza che ha perso la ...

Bologna - bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano : è in Rianimazione : A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ...

Rete 4 - programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro : Rete 4, programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro Il 16 e il 18 marzo approfondimenti e fiction sui 55 giorni che sconvolsero l’Italia Continua a leggere L'articolo Rete 4, programmazione speciale per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro proviene da NewsGo.

Bear Stearns - 10 anni dal crac : Rosenberg sfata mito sui rischi bassi : ... che è stato il chief economist dell'istituto fino agli anni 90 , nonostante non abbia mai portato a termine il master in economia e politica a Princeton. Oggi, a dieci anni da quel momento, è raro ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

Improvviso malore nel bar del marito - Maria Grazia muore a 24 anni : la verità dall’autopsia : Dolore a Taviano (Lecce), dove un’intera comunità ha partecipato ai funerali di Maria Grazia Serra, una ragazza di 24 anni che sabato scorso è morta dopo essersi sentita male nel bar del marito. La giovane parrucchiera lascia due figli di 3 e 5 anni.Continua a leggere

'Provoca danni al cervello' - farmaco ritirato immediatamente dalla vendita : Il mercato farmaceutico, ogni tanto, viene scosso dal ritiro di un qualche farmaco. Spesso si tratta anche di medicinali in circolazione da tanti anni, mentre a volte di farmaci di nuova generazione. Tutto ciò deve prima di tutto ricordarci che qualsiasi sostanza introdotta nel nostro organismo per fini terapeutici non è esente da rischi, che a volte possono essere anche gravi. Farmaci ritirati dal mercato Se si pensa al recente passato questo ...

"Vostro figlio è nascosto - ha bisogno di soldi" : ma era morto da 25 anni ucciso dalla mafia : Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso, vittima della cosiddetta "lupara bianca", che il figlio fosse ancora vivo e si nascondesse per sfuggire alla mafia, riuscendo così a farsi...

Domenico Pelleriti è scomparso da ormai 25 anni ma in tutto questo tempo i genitori lo hanno creduto vivo e hanno sborsato enormi somme di denaro all'uomo che aveva garantito loro di...