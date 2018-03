172 lingotti d’oro sono volati da un aereo in Siberia

gqitalia

: #Russia Aereo perde 172 lingotti d'oro in volo - Agenzia_Ansa : #Russia Aereo perde 172 lingotti d'oro in volo - Agenzia_Ansa : 'Piovono' lingotti d'oro in #Russia: carico fissato male su un aereo, carico perso durante il decollo - Eugenio_Fortino : Russia, aereo cargo perde 172 lingotti d'oro - Tgcom24 -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Tonnellate d’oro piovono dal cielono e si sparpagliano sulla pista dell’aeroporto di Jakutsk, nell’estremo oriente russo. A perderli, ieri in fase di decollo, un cargo An-12 della compagnia Ninbus Airlines, secondo quanto riferisce Russia Today, che trasportava nove tonnellate di materiali di estrazione appartenenti alla Mining and Geological Company che opera nella regione di Čukotka. Gli inquirenti accorsi sul posto non hanno confermato la natura preziosa del carico, tuttavia il Circondario autonomo della Čukotka, lembo nordorientale della, è noto per i ricchi giacimenti di oro e diamanti e l’agenzia Tass ha citato fonti del ministero degli Interni per informare chestati recuperati 172d’oro per 3,4 tonnellate di peso. Sui socialvelocemente circolate le immagini dei sacchi sparpagliati sulla pista di pari passo con la ...