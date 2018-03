16 marzo 1978 | 40 anni fa l' attacco allo Stato | le Br rapirono Aldo Moro

abruzzo24ore.tv

: Oggi 16 marzo 1978 alle 9.30 mi telefona il capo redattore del Tg1:”Corri,hanno rapito Moro e ucciso la scorta”. Cambia la storia d’Italia. - BrunoVespa : Oggi 16 marzo 1978 alle 9.30 mi telefona il capo redattore del Tg1:”Corri,hanno rapito Moro e ucciso la scorta”. Cambia la storia d’Italia. - Corriere : Il 16 marzo 1978, alle 9:02 del mattino, le Br rapiscono il presidente della Dc #AldoMoro e uccidono i 5 uomini del… - riotta : 16 marzo 1978, la strage di via Fani e il rapimento del presidente Aldo Moro, le Br, con i loro complici ancora ogg… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma - Roma, giovedì 16, ore 9.00. Quarant'fa l'al cuore delloda parte delle Brigate Rosse, con il rapimento del presidente della Dcin via Fani. Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi 'processato' nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia. Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916,ottiene a soli 25la libera docenza a Bari, insegnando Filosofia del diritto. Nel '42 entra nella Dc, fondata da De Gasperi in clandestinità: con lui i giovani della 'seconda generazione', la futura classe dirigente della prima repubblica, tra questi Fanfani, Dossetti, La Pira, Andreotti, Taviani, Rumor. Finita la guerra viene eletto nella Costituente, scelto dal partito per la 'Commissione dei 75', che ...