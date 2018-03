16 marzo 1978 - la strage di via Fani. Ecco tre film sul caso Moro : ROMA – Sono passati quarant’anni dal rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. 16 marzo 1978, un giorno passato alla storia come la strage di via Fani. Non solo fu rapito il leader della DC, ma le Brigate Rosse – gruppo terroristico operante in Italia in quelli che sono passati alla storia come gli […] L'articolo 16 marzo 1978, la strage di via Fani. Ecco tre film sul caso Moro proviene da NewsGo.

16 marzo 1978 - 40 anni fa l'attacco allo Stato - le Br rapirono Aldo Moro : Roma - Roma, giovedì 16 marzo 1978, ore 9.00. Quarant'anni fa l'attacco al cuore dello Stato da parte delle Brigate Rosse, con il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro in via Fani. Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi 'processato' nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia. Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916, Aldo ...

16 marzo 1978 - il rapimento di Aldo Moro : quarant’anni dopo il ricordo dell’ex Dc ucciso dalle Br : Oggi, 16 marzo 2018, ricorre il quarantennale del rapimento dell'ex presidente del Consiglio e onorevole della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Le più alte cariche dello Stato celebrano la ricorrenza e ricordano l'evento che cambiò per sempre il corso della storia della Repubblica italiana.Continua a leggere

Aldo Moro - i 55 giorni più lunghi della Repubblica : rapito il 16 marzo 1978 e ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio : 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. 25 marzo: Le Br fanno ...