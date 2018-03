Zingaretti vede Raggi in Campidoglio | primo incontro dopo il voto

Luca Zingaretti voleva lasciare Il Commissario Montalbano : “Le nozze con Livia? Non pensavo di vederle” : Dieci anni fa Luca Zingaretti voleva lasciare Il Commissario Montalbano, ma la simbiosi con questo personaggio ormai iconico non gliel'ha permesso: l'attore ne ha parlato a La Vita In Diretta, a poche ore dalla messa in onda in prima visione assoluta su Rai1 lunedì 12 febbraio del nuovo film La giostra degli scambi. L'attore romano ha superato la paura di restare ingabbiato nel suo personaggio più popolare, complice anche l'enorme varietà di ...