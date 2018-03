huffingtonpost

: Zingaretti sta per cadere? Che la sfiducia avvenga in aula, alla luce del sole. Noi del M5S siamo pronti a fare... - BarillariM5S : Zingaretti sta per cadere? Che la sfiducia avvenga in aula, alla luce del sole. Noi del M5S siamo pronti a fare... - MannaAniello : RT @MPenikas: 'Noi dal notaio non ci andiamo'. Intervista a Roberta Lombardi: convergenza sui temi o sfiducia a Zingaretti in Aula https://… - Virus1979C : 'Zingaretti? Noi dal notaio non ci andiamo'. Intervista a Roberta Lombardi: convergenza sui temi o sfiducia in Aula… -

(Di giovedì 15 marzo 2018)sta lavorando alle prime proposte da presentare in Regione. Risponde al telefono ed esclama: "Guardi, nel Lazio non ci sono né manovre né intrecci con il centrodestra".Si racconta di un'intesa tra M5S e centrodestra per far cadere il governatore Nicola, non è così? Dimissioni di massa e nuovo voto?È una cosa che non esiste. Noi dalnon ci, quel metodo appartiene a qualcun altro. Le persone si sfiduciano nelle aule democratiche. Poi, certo, se ogginon ha i numeri è perché prima di chiudere la consiliatura ha fatto una legge elettorale che non garantisce la governabilità.Dunque come faràa governare se mancano due consiglieri per avere la maggioranza?Il voto dei cittadini va rispettato, è l'essenza della democrazia. Laddovesi mostrerà ...