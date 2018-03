Zelda | Breath of the Wild trionfa agli Italian Video Game Awards - Key4biz

Italian Video Game Awards : Game of the Year a The Legend of Zelda : Breath of the Wild - scopriamo tutti i vincitori : Con gli Italian Video Game Awards ormai giunti al termine arriva il momento di dare un'occhiata a tutti i vincitori delle varie categorie proposte dagli "Oscar dei Videogiochi". Naturalmente la sfida nelle varie categorie era decisamente agguerrita e inevitabilmente non tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti dalle scelte fatte dalla giuria. Per tutte le nomination vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale degli Italian Video Game ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild - grazie alle mod potremo giocare nei panni di Linkle : Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è troppo bello e variegato per essere esplorato da solo, questo è quello che hanno dovuto pensare i modder che, release dopo release, stanno introducendo un numero sempre maggiore di personaggi con cui affrontare l'avventura propostaci da Nintendo.Come riporta Kotaku il modder lynard killer, su YouTube noto come Dario Rolle, ha lanciato una mod che introduce la Linkle di Hyrule Warriors.Il ...

Un anno di Zelda : Breath of the Wild : Nintendo celebra il primo anniversario con uno speciale artwork : E' già passato un anno di Zelda: Breath of the Wild, e per celebrare il primo anniversario del gioco Nitnendo ha pensato bene di pubblicare uno speciale artwork, riporta Nintendoeverything.The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uscita il 3 marzo di un anno fa per Nintendo Switch e Wii U. In occasione dei Game Awards 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha vinto il titolo di gioco dell'anno, dimostrandosi fin dall'inizio un vero e ...

D.I.C.E. Awards : The Legend of Zelda : Breath of the Wild premiato come gioco dell'anno : Mentre poco fa vi abbiamo riportato gli interessanti dati condivisi da Media Create, relativi alle vendite giapponesi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ecco arrivare tutti i premi assegnati ai D.I.C.E. Awards, che vedono il titolo di Nintendo vincitore del premio "gioco dell'anno".come segnala Dualshockers, le nomination per il premio Game of the Year vedevano in corsa Cuphead, Horizon Zero Dawn, PUBG, Super Mario Odyssey e The Legend ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild ha venduto un milione di copie in Giappone : Media Create ultimamente ha fornito interessanti dati che riguardano il mercato giappponese, se pochi giorni fa vi abbiamo parlato del dominio di PS4 nella classifica hardware, oggi il protagonista è l'apprezzatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Stando a quanto riportato da MyNintendonews, il gioco ha venduto in Giappone un milione di copie, di cui 871.528 piazzate solamente su Nintendo Switch. Con questo risultato, The Legend of ...

Zelda : Breath of the Wild - inizialmente il giocatore avrebbe dovuto poter controllare il tempo atmosferico : In seguito ad u'intervista Zelda: Breath of the Wild ha condiviso un interessante retroscena.Come riporta Mynintendonews, in origine il team di sviluppo voleva permettere ai giocatori il controllo del tempo atmosferico, salvo poi rendersi conto che il non essere in grado di controllarlo si rivelava decisamente più divertente nella realtà dei fatti. Il'imprevedibilità del clima infatti da un tocco avventuroso in più al gioco, non trovate?Un Link ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild è il secondo capitolo della serie più venduto nel territorio giapponese da Ocarina of Time : Il fatto che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia uno dei capitoli migliori della storia di questo fantastico franchise è qualcosa di risaputo e condiviso dai più ma a quanto pare anche i dati di vendita danno ragione a un progetto che per la serie può sicuramente essere considerato una grandissima rivoluzione.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che confronta le vendite dei diversi The Legend of Zelda dimostrando un fatto ...

Spector : "The Legend of Zelda Breath of the Wild? Una conferma della bontà delle idee di giochi come Deus Ex" : Cos'hanno in comune The Legend of Zelda: Breath of the Wild e giochi come Deus Ex, Epic Mickey e Underworld Acendant? Secondo il papà di Deus Ex, Warren Spector, l'ultimo Zelda sarebbe la conferma della bontà di diverse idee contenute nei suoi e in altri giochi.Il veterano che attualmente sta lavorando con Otherside Entertainment allo sviluppo dell'appena citato Underworld Ascendant e di System Shock 3, ha brevemente parlato di Breath of the ...

la The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Expanded Edition guide è stata rivelata : Quando Breath of the Wild fu lanciato, Nintendo ingaggiò una collaborazione con Piggyback per realizzare una guida ufficiale che possa aiutare i giocatori più incalliti.Come riporta Nintendoeverything, le due compagnie stanno nuovamente lavorando insieme per realizzare una nuova versione della guida ufficiale: si tratterà della The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Expanded Edition.Il libro costa di 512 pagine e compre tutto il gioco ...

Kevin Levine ci spiega perché The Legend of Zelda : Breath of the Wild è stato così tanto apprezzato : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei titoli più apprezzati usciti lo scorso anno, su questo non ci sono dubbi. Il gioco ha ricevuto moltissimi premi, recensioni molto positive e i giocatori e la stampa specializzata si sono trovati d'accordo nel definire il titolo un vero capolavoro.Tra gli esponenti dell'industria videoludica, ora è Kevin Levine, writer della famosa serie di Bioshock, a dire la sua su The Legend of Zelda: ...

Gli sviluppatori di The Legend of Zelda Breath of the Wild parlano dell'influenza di Skyrim : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è indubbiamente uno degli action-adventure open world più apprezzati degli ultimi anni e un titolo che per un motivo o per l'altro è stato accostato a diversi nomi illustri.Breath of the Wild è stato spesso paragonato proprio a Skyrim, con il quale condivide l'enorme grandezza dell'ambientazione. Nintendo non aveva mai realizzato titoli così vasti e in molti si sono chiesti se la compagnia giapponese ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild eletto miglior gioco del 2017 da Game Informer : A pochi giorni dall'inizio del 2018, anno che si appresta ad essere ricco di uscite già da questo mese di gennaio, scopriamo le varie classifiche che proclamano i migliori giochi del 2017. Questa volta vi segnaliamo i premi assegnati da Game Informer che eleggono, come accaduto per EDGE, The Legend of Zelda: Breath of the Wild il miglior gioco del 2017. Il sito spiega anche le motivazioni di questa scelta, che risiedono fondamentalmente nella ...

Il produttore di Zelda : Breath of the Wild vuole preservare la libertà del giocatore nei futuri capitoli della saga : Non è una sorpresa che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia tra i giochi più acclamati dalla critica e dal pubblico nel 2017. Non a caso Nintendo intende integrare alcune delle caratteristiche più importanti del gioco nei prossimi capitoli venturi della serie, riporta Dualshockers.Il producer della serie Eiji Aonuma, in occasione di un'intervista, ha dichiarato assieme al director Hidemaro Fujibayashi di voler protrarre l'enfasi sulla ...