YouTube si prepara a lanciare un nuovo servizio musicale in abbonamento

YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità - almeno nel codice : Google Foto e YouTube Music si aggiornano sul Play Store ma come accade spesso le novità più interessanti si nascondono nel codice , che fa pensare ad alcune grosse novità in arrivo.

YouTube Red si prepara ad arrivare in altri Paesi : YouTube Red sta preparando la propria espansione in numerosi altri Paesi. Secondo quanto riferito da Susan Wojcicki, chief executive di YouTube, dovrebbe essere reso disponibile in ben 100 Paesi. Nel frattempo l'azienda è chiamata a risolvere delicate questioni in materia di contenuti e di pubblicità.