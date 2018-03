Yoox - via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo : Nulla osta di Consob all' OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'o perazione che permetterà al colosso del lusso elvetico ...

Yoox si avvia a chiudere in fondo al FTSE MIB : (Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Yoox , mostrando una perdita del 3,77% sui valori precedenti, in un mercato retail negativamente impattato dai cali di Tesco e Marks & Spencer dopo i numeri ...