today

: Yara, Bossetti aspetta la Cassazione: 'Vuole l'assoluzione attraverso una perizia sul Dna' - Today_it : Yara, Bossetti aspetta la Cassazione: 'Vuole l'assoluzione attraverso una perizia sul Dna' - veritaperyara : Caso Yara, #Bossetti aspetta la Cassazione: “Vuole uscirne pulito”. -

(Di giovedì 15 marzo 2018) La prima udienza dell'ultimo atto indel processo a Massimo Giuseppe, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio, si celebrerà...