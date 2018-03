WitchBrook è il titolo del nuovo RPG alla Harry Potter del publisher di

eurogamer

: Il gioco 'alla #HarryPotter' del publisher di #StardewValley ha un titolo. #WitchBrook - Eurogamer_it : Il gioco 'alla #HarryPotter' del publisher di #StardewValley ha un titolo. #WitchBrook -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il velo di mistero che circonda ilprogetto deldi Stardew Valley ha iniziato a sollevarsi. Come riportato da Gamespot, il CEO di Chucklefish, Finn Brice, ha svelato tramite un tweet ufficiale, il progetto finora conosciuto come "Project Spellbound". Questo RPG ancora in fase di sviluppo è stato definito dagli sviluppatori un "incontro tra Stardew Valley e". Una premessa che ha intrigato i fan di Chucklefish che, dopo aver portato sul mercato una perla come Stardew Valley, sembra voler esplorare il mondo della magia.Dai pochi dettagli rivelati dagli sviluppatori sappiamo che il gioco ci metterà nei panni di uno studente alle prese con la vita di tutti i giorni in una scuola di magia. Oltre a seguire la trama principale saranno implementate varie attività secondarie per il giocatore, tra cui la possibilità di incontrare e corteggiare dei partner. ...