Winx Club diventa una serie tv young adult per Netflix

tvzap.kataweb

: “Winx Club”: il ritorno delle fatine in una nuova serie per ragazzi su Netflix - - SpettacoloNews1 : “Winx Club”: il ritorno delle fatine in una nuova serie per ragazzi su Netflix - - bebeblogit : I personaggi di Winx Club su Netflix per una serie in 'carne e ossa' - zazoomblog : Da cartone animato a live action Winx Club diventerà presto una serie tv targata Netflix - #cartone #animato… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Leabbandonano il mondo dei disegni perre in carne e ossa: in lavorazione unatv in live action – ossia con attori veri – perdel popolare, presso i più piccoli,. Ora le sei eroine create da Iginio Straffi, fondatore della casa di produzione Rainbow, e impegnate a perfezionare i loro poteri in una scuola di magia prendono forma eno più grandi perché il pubblico di riferimento sarà quello degli, dopo il suo lancio in Italia nel 2004, è stata una delle primeanimate italiane per bambini vendute negli Stati Uniti e tra le più amate in tutto il mondo fino a raggiungere le otto stagioni per oltre 200 puntate (più 4 film per la tv e 3 lungometraggi destinati al cinema). Nel 2016ha realizzato due stagioni originali di World of, spin-off di, riscuotendo immediatamente grande ...