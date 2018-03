Windows 10 Mobile | disponibile la build 15254 313 e risolto il bug dei file PDF

Unigram X si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile - introdotta la modalità lavoro : Dopo il major update ricevuto alcune settimane fa, gli sviluppatori di Unigram hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per la loro app su Windows 10 e Windows 10 Mobile. La nuova versione è numerata 1.2.1562 e porta con sè tre novità interessanti, tra cui la modalità lavoro utile a organizzare meglio la lista delle chat. Changelog ufficiale modalità lavoro: Nascondi le chat silenziose per concentrarti sulle conversazioni ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

Subway Surfers : interrotto il supporto per Windows 10 Mobile : Kiloo, la software house dietro al famoso gioco Mobile Subway Surfers, ha inizialmente interrotto il supporto per i dispositivi basati su Windows Phone 8 nel 2016 pubblicando una nuova UWP per Windows 10 Mobile. Dopo neanche due anni, anche quest’ultima app universale viene ufficialmente dismessa e gli utenti non vedranno ricevere più aggiornamenti, i quali sono importantissimi in questo titolo dato che ogni mese viene presentata, con un ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store : Truecaller è un software presente su iOS, Android e Windows che consente di identificare le chiamate sconosciute e rilevare e bloccare automaticamente quelle di tipo spam provenienti dai fastidiosi call-center che tutti conosciamo. L’app per Windows 10 Mobile risulta una delle migliore UWP sviluppate per questa piattaforma in quanto è molto veloce, funzionale e con un’interfaccia ordinata e gradevole, forse anche meglio delle ...

L’app Formula 1 saluta Windows 10 e Windows 10 Mobile : Rilasciata meno di due anni fa, la UWP ufficiale della Formula 1 è stata abbandonata dagli sviluppatori e non è più disponibile al download per Windows 10 e Windows 10 Mobile. La segnalazione arriva direttamente da alcuni utenti, i quali, pur avendo effettuato il rinnovo dell’abbonamento mensile, hanno potuto costatare che l’app non funziona, non riceve più aggiornamenti e infine non può essere scaricata dal Microsoft Store. A ...

Windows 10 Mobile molto meglio di Android sul supporto per la sicurezza : Secondo un nuovo report di Secuirty Lab, Windows 10 Mobile e Windows Phone sono nettamente migliori di Android per quanto concerne il lato sicurezza. I dati si basano essenzialmente su un particolare aspetto: il supporto, ovvero la velocità e la tempestività con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti che vanno a colmare le vulnerabilità. Che il sistema operativo Mobile di Microsoft fosse molto sicuro lo si sapeva già ma adesso anche le ...

WhatsApp Beta si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile con una novità per i gruppi : L’app di WhatsApp in variante Beta si è appena aggiornata per gli smartPhone Windows Phone e Windows 10 Mobile alla versione numerata 2.18.30. Se si escludono i soliti fix di bug, troviamo essenzialmente tre novità, due di queste sono nascoste e saranno disponibili in futuro nel momento in cui saranno ultimate e pronte all’uso. Changelog Introdotta la possibilità di ricercare un partecipante iscritto a un determinato gruppo. La ...

Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile : Sembra che nel proprio store online Microsoft venda un numero maggiore di smartphone Android rispetto a quelli con il proprio sistema operativo, per il quale ormai non è più previsto alcun supporto o aggiornamento. L'articolo Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Unigram X disponibile al download su Windows e Windows 10 Mobile - arriva anche il supporto a MyPeople : Dopo settimane di test interni, il team di sviluppatori indipendenti di Unigram X, il client di terze parti non ufficiale di Telegram, ha pubblicato sul Microsoft Store Unigram X. Si tratta di un major update dell’applicazione standard, rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile. che porta con sè una maggiore velocità e stabilità in quanto il codice è stato completamente riscritto da zero. Ma oltre alle prestazioni generali, sono state ...

Windows 10 Mobile : Microsoft blocca l’aggiornamento dei Lumia X30 a Creators Update : Vi ricordate quando Microsoft annunciò, con svariate lamentele, che i Lumia X30 (930, 730 etc.) sarebbero stati esclusi da Windows 10 Mobile Creators Update? In realtà il big di Redmond aveva comunque dato la possibilità di effettuare l’upgrade passando semplicemente per il programma Insider e accedendo al canale Release Preview. Ebbene da oggi questo metodo, che ha permesso ai possessori di smartphone non più supportati di avere una ...

Windows 10 Mobile è morto anche per Gartner : Dopo aver registrato l’incredibile record del market share inferiore all’1%, Windows 10 Mobile inizia ora ad essere considerato un OS morto anche dalle azienda di statistica. La prima a muoversi in tal senso è Gartner che, negli ultimi dati resi pubblici di recente, ha cancellato il sistema operativo Mobile di Microsoft, o meglio lo ha inserito nella categoria “Other” insieme a Blackberry e Symbian OS. Di conseguenza, ...

WhatsApp Beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

Tubecast ritorna a funzionare su Windows 10 e Windows 10 Mobile : A partire dalla scorsa settimana, l’app di Tubecast per Windows 10 e Windows 10 Mobile, uno dei miglior client di terze parti per Youtube, non risultava funzionante in quanto non consentiva la normale visualizzazione dei video. Veniva mostrato, infatti, un errore di mancata connessione ad Internet quando invece il dispositivo (sia uno smartphone che un PC) era collegato perfettamente alla rete. Gli sviluppatori di Webrox hanno risolto ...