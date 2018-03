WhatsApp No alla condivisione con Facebook dei dati degli utenti | ma solo per breve

Luca Argentero/ Rubata l’identità su WhatsApp - lancia l’allarme : "bloccatelo - è pericoloso!" : Luca Argentero, Rubata l’identità su WhatsApp, lancia l’allarme: "bloccatelo, è pericoloso!". Episodio spiacevole accaduto al noto attore torinese nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:31:00 GMT)

“Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” : Attento Alla Truffa! : WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMS Truffa! Sta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati […]

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

WhatsApp shock - state alla larga da queste truffe Video : #WhatsApp non smette di confermarsi come l'applicazione di messaggistica istantanea [Video] più scaricata ed utilizzata sugli smartphone #Android e sugli #iPhone di Apple. Tuttavia un mezzo di questo tipo è preso molto in considerazione anche da truffatori che, giorno dopo giorno, sviluppano nuove truffe per trarre in inganno gli utenti. Le truffe su WhatsApp restano una preoccupante conferma Negli scorsi giorni, chiunque utilizzi con ...

WhatsApp shock - state alla larga da queste truffe : WhatsApp non smette di confermarsi come l'applicazione di messaggistica istantanea più scaricata ed utilizzata sugli smartphone Android e sugli iPhone di Apple. Tuttavia un mezzo di questo tipo è preso molto in considerazione anche da truffatori che, giorno dopo giorno, sviluppano nuove truffe per trarre in inganno gli utenti. Le truffe su WhatsApp restano una preoccupante conferma Negli scorsi giorni, chiunque utilizzi con continuità WhatsApp ...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

Truffa buono Conad chiarita : bufala WhatsApp sconfessata dalla catena : Occorrono ulteriori precisazioni sul conto del buono Conad da 500 euro che in quest'ultimo weekend ha fatto il giro di WhatsApp, mietendo anche qualche vittima (per fortuna in casi rari). Ormai è diventata quasi una consuetudine per i monopolizzatori diffondere iniziativa di questo genere, certamente false, ma che, facendo leva sulla voglia di risparmiare dei consumatori, finiscono troppo spesso con l'essere viralizzate. A tal riguardo è ...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via WhatsApp : Molti lettori lo avranno, forse, già ricevuto: parliamo del messaggio-bufala che sta circolando su Whatsapp in questi giorni. L'esca, ancora una volta, è Ikea. Nello specifico, la possibilità di ...