Volley | dal 29 al 31 marzo a Monza è Girl League

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna travolta dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata : 0-3 al Pala De Andrè : Ravenna è stata travolta dal Maliye Piyango Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. La formazione turca passa al Pala De Andrè per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) e ipoteca la qualificazione alla Finale. I giallorossi, infatti, per accedere all’atto conclusivo dovranno vincere nella capitale turca per 3-0 o 3-1 e poi imporsi al golden set: attualmente ...

Volley Club Frascati : Under 18 a un passo dal trionfo : La Rosa: “Comunque un buon traguardo” Roma – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del Club tuscolano.... L'articolo Volley Club Frascati: Under 18 a un passo dal trionfo proviene da Roma Daily News.

Prova a recuperare la palla a Volley ma tira giù l'arbitro dal seggiolone : Per cercare un recupero impossibile si aggrappa alla postazione del direttore di gara e lo fa franare. La gara è stata interrotta per trenta minuti, è dovuto subentrato il secondo

Volley : l'Italia è terza nel ranking femminile europeo : tre squadre in Champions dal 2018/'19 : ROMA- La Cev, la Confederazione Europea, ha reso noto il ranking per nazioni aggiornato in base ai risultati conseguiti negli ultimi anni nelle competizioni per Club. Grosso balzo in avanti per le ...

Volley : dalla Lega parte la proposta di riforma dei campionati : BOLOGNA -La Consulta di SuperLega si è riunita oggi a Bologna, per lavorare su un ordine del giorno dedicato alla pianificazione e riforma dei campionati . riforma DEI campionati- La Consulta, preso ...

Volley - Alessandro Fei a un passo dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...

Beach Volley : a Fort Lauderdale sul secondo gradino del podio : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Finisce in finale il sogno di salire sul gradino più alto del podio della coppia azzurra Lupo-Nicolai . I ragazzi allenati da Matteo Varnier si sono arresi al cospetto ...

Beach Volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Nicolai/Lupo secondi. Dalhausser/Lucena dominano la finale : Paolo Nicolai e Daniele Lupo restano d’argento, il secondo in un Major Series della loro carriera, nella finale di Fort Lauderdale. Netto il dominio degli statunitensi Phil Dalhausser e Nick Lucena che hanno vinto la finale 2-0, dando l’impressione di non andare mai in affanno, nemmeno quando, in avvio di secondo set, gli azzurri hanno profuso il massimo sforzo per provare a ribaltare la situazione che si era messa malissimo dopo un ...

LIVE Beach Volley World Tour 2018 Fort Lauderdale in DIRETTA. LA FINALE : Nicolai/Lupo all'assalto di Dalhausser/Lucena : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della FINALE del Major Series di Fort Lauderdale : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, a partire dalle 19. Buon divertimento a tutti gli appassionati di ...

LIVE Beach Volley World Tour 2018 Fort Lauderdale in DIRETTA. LA FINALE : Nicolai/Lupo all’assalto di Dalhausser/Lucena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FINALE del Major Series di Fort Lauderdale, torneo più importante della prima parte di stagione del World Tour 2018. Dopo una cavalcata fantastica, superando ostacoli durissimi, Paolo Nicolai e Daniele Lupo scendono in campo per la loro seconda FINALE Major Series, la dodicesima della carriera nel World Tour. Di fronte sulla sabbia di casa i favoriti della vigilia, gli statunitensi Phil Dalhausser e ...

Beach Volley : Lupo-Nicolai conquistano la finale di Fort Lauderdale : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono in finale nel Major di Fort Lauderdale, torneo 5 stelle del World Tour. I due azzurri hanno firmato l' ennesima impresa superando ...

Beach Volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai : Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. ...

Beach Volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. MERAVIGLIOSI!!! NICOLAI/LUPO IN FINALE : alle 19 assalto a Dalhausser/Lucena : Derby vinto agli ottavi e poi… FINALE! Sembra un film già visto ma stavolta Paolo NICOLAI e Daniele LUPO vogliono cambiare l’ultima pagina del copione rispetto a Rio 2016. Sta di fatto che l’Italia si può stropicciare gli occhi e può iniziare ad applaudire questi due campioni di livello assoluto che non finiscono più di stupire e questa notte hanno conquistato l’atto conclusivo del “Mondiale d’inverno”, ...

Beach Volley World Tour 2018 Fort Lauderdale. SEMIFINALE!!! Spettacolari Lupo/Nicolai : superati al tie break Herrera/Gavira : E’ semifinale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel Major Series di Fort Lauderdale. la coppia azzurra ha vinto una vera e propria battaglia contro i Forti spagnoli Herrera/Gavira che hanno giocato un grande incontro, non riuscendo ad essere efficaci nelle fasi decisive del match, in particolare in un primo set dove non sono riusciti a sfruttare ben cinque set ball partendo da 20-16. Lupo/Nicolai si confermano uomini per tutte le stagioni, ...