Volley | Bruninho si allontana da Modena

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) L'Azimut #, come tutti i top club europei, sta iniziando in questo periodo ad organizzarsi in vista del mercato e per farsi trovare pronta davanti ai durissimi ostacoli che saranno le altre squadre italiane nella prossima stagione 201872019. Infatti, alcune di loro stiamo parlando principalmente della Lube Civitanova VIDEO e della Sir Safety Perugia, sembrano gia' molto avanti in delle trattative importanti destinate a rinforzare le loro attuali rose. Però in casa gialloblu attualmente la prima preoccupazione non è pensare ad inserire nuovi giocatori di qualita' in vista della prossima stagione, ma piuttosto trattenere i propri campioni,su tutti. Sembrerebbe infatti che in base all'accordo stipulato con il palleggiatore brasiliano classe 1986, dopo la prima stagione possa decidere di interrompere il rapporto se non soddisfatto della sua attuale squadra, ...