Volley | Andrea Anastasi nuovo CT del Belgio! Il Nano guida i Red Dragons | grande ritorno

Beach Volley : in Oman due vittorie per Andreatta-Abbiati : Oman -Gli azzurri Andreatta-Abbiati , del World Tour in Oman , 1 stella, prosegue l'ottimo momento degli italiani Andreatta-Abbiati, che hanno centrato nella giornata di oggi due belle vittorie. Nel ...

Beach Volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Che Italia! Abbiati/Andreatta volano ai quarti. Rossi/Windisch : primo passo per il main draw : Muscat. Sarà sicuramente il miglior risultato nel World Tour per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che sono nei quarti di finale del torneo 1 Stella in Oman. La coppia azzurra ha mantenuto il pronostico battendo 2-0 i padroni di casa Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi nella finale del girone preliminare. Un po’ di fatica negli azzurri nel primo set vinto 21-18 da Abbiati e Andreatta, che poi si sono scatenati nel secondo parziale chiudendo ...

Beach Volley - World Tour 2018 Muscat. Battuti i danesi : Abbiati/Andreatta alla seconda fase! : Una vittoria sofferta ma importantissima per Andreat Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra ha superato 2-1 i danesi Rosager/Trans Hansen e ha così già conquistato la certezza di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, conquistandosi di diritto il ruolo di favorita per accedere direttamente ai quarti di finale del torneo nella finale del girone in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Muscat. Battuti i danesi : Abbiati/Andreatta alla seconda fase! : Una vittoria sofferta ma importantissima per Andreat Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra ha superato 2-1 i danesi Rosager/Trans Hansen e ha così già conquistato la certezza di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, conquistandosi di diritto il ruolo di favorita per accedere direttamente ai quarti di finale del torneo nella finale del girone in ...

Beach Volley World Tour 2018 Muscat. Abbiati/Andreatta : tris servito! Ancora una qualificazione al main draw : Tre su tre: dopo Sydney e Kish Island, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta conquistano il loro terzo ingresso consecutivo ad un tabellone principale del World Tour e da domani giocheranno per conquistare un risultato di prestigio nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Gli azzurri, dopo la facile vittoria di questa mattina sulla coppia di casa, hanno sconfitto nettamente anche i canadesi Hoey e Kopp con un secco 2-0. Senza storia il primo set, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Muscat. Andreatta/Abbiati : sfida per il main draw - semaforo rosso per Monduzzi/Basti : Una coppia azzurra avanti, una che si ferma dopo il primo turno delle qualificazioni. Questo l’esito della prima mattinata di gare dedicate alle qualificazioni del Torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Come da pronostico Andreatta/Abbiati hanno superato il primo turno delle qualificazioni, battendo senza problemi 2-0 (21-10, 21-9) i padroni di casa Nasser/Mohamed e conquistando l’accesso al secondo turno dove affronteranno alle 12 ora ...

Beach Volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia-Germania 1-1 : Caminati/Ranghieri nei quarti - stop Abbiati/Andreatta : Marco Caminati e Alex Ranghieri volano ai quarti, si fermano Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Finisce 1-1 la doppia sfida tra Germania e Italia negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kish Island in Iran. Sofferta la vittoria (2-1) della coppia Ranghieri/Caminati nell’ottavo di finale contro Ehlers/Schumann. La coppia azzurra è partita meglio vincendo 21-17 il primo set, poi ha subito il ritorno dei tedeschi, concedendosi anche ...

Beach Volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia : il bis è servito! Abbiati/Andreatta in main draw : Due su due! Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, alla seconda partecipazione ad un torneo World Tour, conquistano l’accesso al tabellone principale e, se a Sydney, torneo 1 Stella, entrare nel main draw era l’obiettivo minimo del binomio azzurro, a Kish Island, in un torneo 3 Stelle, si tratta di una vera e propria impresa. La coppia Italiana ha compiuto un mezzo capolavoro eliminando il binomio più pericoloso sulla loro strada al ...

Beach Volley World Tour 2018 Kish Island. Impresa Abbiati/Andreatta : sconfitti i tedeschi. Ora con i thailandesi per il main draw : Che bella Impresa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nel primo turno del torneo 3 Steklle di Kish island in Iran. La coppia azzurra, al secondo torneo della carriera nel World Tour, hanno ribaltato il pronostico della vigilia battendo in tre set (2-1) la coppia tedesca Erdman/Betzieten. Gli azzurri sono riusciti a limitare il temuto Erdmann impostando il gioco sul più giovane avversario: tattica che ha pagato mandando a più riprese in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Kish Island. Con Abbiati/Andreatta l’Italia a prova a fare il bis : Scatta oggi con le qualificazioni il terzo torneo World Tour del 2018, riservato al settore maschile, in programma a Kish Island in Iran (3 Stelle). Due le coppie azzurre al via, la prima, Ranghieri/Caminati, è già inserita nel main draw e inizierà domani il suo percorso, la seconda, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, protagonisti a fine 2017 di un ottimo torneo a Sydney, entrerà in scena fra meno di due ore per tentare di ...

ANDREA LUCCHETTA/ "Per l'ItalVolley importante recuperare Zaytsev" (Domenica In) : ANDREA LUCCHETTA ospite a Domenica In nella puntata del 4 febbraio. Intervistato da Adriano Panatta, "Lucky" parlerà anche delle prospettive future dell'Italvolley(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Volley - Andrea Masini da RECORD : gioca titolare in Serie A a quasi 47 anni! Un palleggio nel mito - tra i più vecchi di sempre : Andrea Masini è tornato a giocare in un campionato “professionistico” alla veneranda età di 46 anni, 11 mesi e 18 giorni! Il palleggiatore, infatti, è stato schierato titolare da Massa nell’ultimo match della regular season di Serie A2 (vinto al tie-break contro Castellana Grotte). Non giocava addirittura dal 2012 con la casacca di Santa Croce e la notizia curiosa è che fino allo scorso 21 novembre era l’allenatore ...

Volley - Gabriele Nelli e Andrea Argenta : l’Italia trova due nuovi opposti? In attesa di Zaytsev - Vettori in crisi : Stiamo entrando nella fase calda della stagione, la SuperLega ha appena passato il giro di boa del girone di ritorno e si lancia verso il decisivo mese di febbraio che definirà la griglia playoff. Proprio in questo momento le squadre devono fare i conti con infortuni, acciacchi e difficoltà varie, inghippi che potrebbe compromettere il lavoro di un anno intero prima della rincorsa verso lo scudetto. Intanto mancano poco più di sette mesi ai ...