Volkswagen | 80 auto elettriche entro il 2025

Volkswagen dà l'addio al Maggiolino - muore un pezzo di storia dell'auto : ... In Europa l'accoglienza fu più tiepida, ma i risultati globali convinsero la Volkswagen a commercializzare una nuova generazione nel 2011, che si è difesa con onestà sui mercati di tutto il mondo. ...

Volkswagen punta sull'auto elettrica ma non molla il diesel : Volkswagen archivia un 2017 da record in termini di fatturato, utile e vendite e vara un ambiziosissimo piano d'investimenti per la conquista del settore della e-mobility. L'azienda di Wolfsburg ...

Volkswagen - all-in sull’elettrico. Entro il 2020 sedici fabbriche per auto a batteria : Nonostante il suo numero uno Matthias Muller abbia dichiarato, dai microfoni del salone dell’auto di Ginevra, che presto il diesel conoscerà una seconda giovinezza in termini di vendite, il gruppo Volkswagen punta deciso verso l’elettrificazione della trazione. E lo fa annunciando all’annuale conferenza di bilancio che le sue fabbriche dedicate alla costruzione di veicoli elettrici passeranno dalle tre attuali a ben sedici, ...

Gruppo Volkswagen - 16 fabbriche di auto elettriche entro il 2022 : Il Gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2022 saranno 16 gli impianti in tutto il mondo utilizzati per la produzione di veicoli elettrici. Attualmente Volkswagen Group produce veicoli elettrici in tre località, e tra due anni si prevede che altri nove impianti del Gruppo saranno ...

Volkswagen - Entro il 2022 - 16 stabilimenti per auto elettriche : Volkswagen dà una scossa alla Roadmap E. Come? Realizzando 16 siti produttivi per veicoli elettrici Entro la fine del 2022. Lannuncio arriva direttamente dal ceo del gruppo Matthias Müller nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio. Attualmente, il gruppo tedesco assembla auto a zero emissioni in tre fabbriche, ma nei prossimi due anni altri nove impianti saranno organizzati per lelettrificazione. Müller anticipa poi accordi già ...

Le nuove auto Fiat Chrysler e Volkswagen regalano Apple Music : L'offerta si rivolge soprattutto a chi preferisce pagare un abbonamento per il servizio di ascolto in streaming della Musica piuttosto che pagare il download delle singole canzoni. Un approccio cloud ...

Volkswagen - addio Maggiolino : l’auto del ‘think small’ va in pensione : 2018, mondo. La Volkswagen annuncia che non produrrà più il nuovo Maggiolino. Quindi, niente più Maggiolino. 1938, Germania. La Volkswagen inizia a produrre la Typ 1, meglio conosciuta in Italia come Maggiolino se in versione Typ 1/113 M15, o Maggiolone se in versione Typ 1/1302 e 1303. In mezzo, un pezzo di storia dell’automobile, e del costume. Con ottime annate. Il 1959, per esempio. La Volkswagen si prepara a rilanciare il Maggiolino ...

Volkswagen spinge su elettrico e guida autonoma : Volkswagen spinge su elettrico e guida autonoma Cambiare la mobilità a 360 gradi. Con quest'intento Volkswagen investirà nei prossimi anni 34 miliardi di euro Continua a leggere L'articolo Volkswagen spinge su elettrico e guida autonoma proviene da NewsGo.

Fiat e Volkswagen regalano 6 mesi di Apple Music a chi acquista un'auto con CarPlay : I clienti che acquistano una nuova Volkswagen con supporto CarPlay potranno accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming Apple Music per un periodo di 6 mesi. Gli acquirenti già registrati ad ...

I.D. Vizzion - Volkswagen anticipa l'ammiraglia autonoma : ROMA - Altro giro altro regalo. Ormai ad ogni salone Volkswagen non manca di presentare una nuova concept car elettrica, anticipando stile e tecnologia della gamma a zero emissioni che debutterà nel ...

Auto - gli scandali non fermano il boom del made in Germany. Bmw - Daimler e Volkswagen in crescita : ROMA - Errori, disattenzione, superficialità, sul problema delle emissioni dei motori diesel l'industria europea dell'Auto e in particolare quella tedesca hanno sicuramente diverse...

Cavie per i gas di scarico : Volkswagen sospende il responsabile sostenibilità del gruppo. Ma gli autori difendono i test : Cade la prima testa dopo lo scandalo dei test sugli animali e sugli esseri umani che sta travolgendo l’industria dell’auto tedesca: Volkswagen ha sospeso dal suo incarico Thomas Steg, responsabile del Gruppo per la sostenibilità e le relazioni esterne, fino a che sarà fatta piena chiarezza. Lo ha riferito il colosso di Wolfsburg. Nel corso della riunione, il consiglio di amministrazione della vw ha accettato la proposta fatta da Steg, di ...