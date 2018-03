Vodafone regala Vodafone Pass Video Week e Social & Chat e cartoline per la Festa del

Questo week-end Vodafone regala l’attivazione su tutte le offerte : Per tutto il week.end, quindi sino alla mezzanotte di domenica 25 febbraio, Vodafone propone tutte le sue tariffe ADSL e …

Vodafone regala buoni acquisto col nuovo Happy Friday : Come ogni settimana ritorna l'appuntamento con Happy Friday di Vodafone che questa settimana regala due buoni sconto OVS, validi per acquisti effettuati in negozio oppure online. L'articolo Vodafone regala buoni acquisto col nuovo Happy Friday è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cos’è Saldi Privati? Happy Friday Vodafone regala 15 euro di sconto - ecco come ottenerli : Cos'è e come funziona Saldi Privati? Il regalo Happy Friday Vodafone di oggi 16 febbraio riguarda proprio il sito di vendite esclusive online che propone promozioni a tempo limitato e scontate di grossi marchi di abbigliamento ma anche dell'arredamento, del design, di prodotti per la casa e molto altro ancora. L'occasione odierna del programma fedeltà dell'operatore mobile prevede un risparmio di 15 euro da utilizzare su un acquisto effettuato ...

Vodafone regala Vodafone Exclusive per un anno ad alcuni fortunati clienti : Vodafone, forse per tenere buoni i clienti in vista del ritorno alla fatturazione mensile, sta inviando un SMS ad alcuni clienti per offrire loro il servizio Vodafone Exclusive gratuitamente per un anno. L'articolo Vodafone regala Vodafone Exclusive per un anno ad alcuni fortunati clienti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone regala Internet in occasione del capodanno cinese : Per festeggiare il capodanno cinese, che ricorre il 16 febbraio e sancisce l'inizio dell'anno del gallo, Vodafone ha deciso di premiare i suoi clienti cinesi, o coloro che lo diventeranno entro il 13 febbraio, con traffico Internet gratuito per due giorni. L'articolo Vodafone regala Internet in occasione del capodanno cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.