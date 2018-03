Vittorio Storaro | «Woody Allen? Non è un mostro | è una vittima»

vanityfair

: RT @OnePerfectShot: THE CONFORMIST (1970) DP: Vittorio Storaro Dir: Bernardo Bertolucci More Shots: - chivexp_jr : RT @OnePerfectShot: THE CONFORMIST (1970) DP: Vittorio Storaro Dir: Bernardo Bertolucci More Shots: - afoxinahole : RT @OnePerfectShot: THE CONFORMIST (1970) DP: Vittorio Storaro Dir: Bernardo Bertolucci More Shots: -

(Di giovedì 15 marzo 2018) «Non è possibile fare una distinzione esatta tra l’essere umano e la sua creazione». Il direttore della fotografia italiano che ha collaborato con i grandi del cinema, come Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Warren Beaty e, 77 anni e una miriade di premi tra cui 3 Oscar, dice la sua sugli scandali sessuali che hanno travolto Hollywood e il movimento MeToo. Dopo le polemiche in Francia per l’omaggio a Roman Polanski, e dopo l’articolo di una professoressa francese sul quotidiano Libération che attaccava il film Blow-up di Antonioni con l’accusa di fare quasi un’apologia dello stupro. «L’essere umano e la sua creazione sono due cose che vanno un po’ insieme, fermo restando che nessuno è perfetto e che abbiamo delle debolezze umane, politiche e sociali. Quando c’è la denuncia di una violenza, è giusto che si indaghi e ...