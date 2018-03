Vittorio Sgarbi diffamò Nichi Vendola sull' eolico | condannato a risarcire i

Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5S' : 'il reddito di cittadinanza è la bufala!' Video : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le #Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del '#movimento 5 stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi, circa la promessa relativa al 'reddito di cittadinanza', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S': 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5S' : 'il reddito di cittadinanza è la bufala!' : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del 'Movimento 5 Stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi, circa la promessa relativa al 'reddito di cittadinanza', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S': 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi e le fake news : Questa sera, mercoledì 14 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Striscia La Notizia e la fake-news sul 'M5S' : il fuorionda di Vittorio Sgarbi Video : A diversi giorni dalle avvenute elezioni politiche, a tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, sono prevalentemente le indiscrezioni concernenti la fake-news, circolata ovunque, concernente il tanto chiacchierato boom di richieste di info sul reddito di cittadinanza, la manovra economica che rappresenta il cavallo di battaglia del progetto politico proposto agli italiani dal 'Movimento 5 Stelle'. Sgarbi e ...

Le Iene : Vittorio Sgarbi prende a calci un inviato : Vittorio Sgarbi: è rissa con gli operatori de Le Iene Vittorio Sgarbi è stato recentemente accusato da un pizzaiolo campano di non aver pagato il conto al ristorante. Gli inviati de le Iene, ovviamente, non potevano farsi sfuggire la ghiotta occasione di poterlo intervistare e chiedergli maggiori spiegazioni a riguardo. E’ così è stato: gli inviati dallo smoking nero hanno incontrato, durante il corso di un evento, il famoso critico ...

Vittorio Sgarbi - rissa con Le Iene per un conto non pagato : ecco cosa è successo : La tranquillità della kermesse Tempo di Libri, alla FieraMilanoCity, è stata turbata questa mattina da un vero e proprio scontro tra Vittorio Sgarbi e una troupe de Le Iene . Il critico d'arte, che ...

'U & D' : Vittorio Sgarbi bacia Federica Benincà : Vittorio Sgarbi fa spesso parlare di sé e questo è risaputo ma che il suo nome fosse accostato niente di meno che a 'Uomini e Donne' non era cosi facile da immaginare. I lettori si chiederanno a questo punto cosa c'entra il politico e critico d'arte con la trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi. In rete è cominciata a circolare una foto che ha fatto incuriosire non poco i fan del programma, l'immagine ritraeva Vittorio Sgarbi mentre ...

Vittorio Sgarbi terremoto Forza Italia : 'Liste piene di persone inutili a cui Silvio Berlusconi ha salvato il culo' : Un'analisi lucida e spietata, quella che Vittorio Sgarbi consegna in un'intervista a Il Tempo commentando il voto del 4 marzo. Si parte ovviamente da Silvio Berlusconi: 'Ora deve pensare alla ...