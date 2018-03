Viterbo | arrestato un lettone a Viterbo su segnalazione dell' Fbi In casa aveva materiale

huffingtonpost

: Viterbo arrestato da #Ucigos 24enne cittadino italiano per possesso materiale utile a confezionamento esplosivi Ind… - poliziadistato : Viterbo arrestato da #Ucigos 24enne cittadino italiano per possesso materiale utile a confezionamento esplosivi Ind… - SkyTG24 : Terrorismo, arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall’Fbi - Corriere : Arrestato a Viterbo 24enne segnalato da Fbi -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Un cittadino italiano di origineè statodalla Polizia adopo che, nel corsoa perquisizione nella sua abitazione, gli uomini'Antiterrorismo hanno trovatoutile a confezionare ordigni esplosivi.L'indagine nei confronti del 24enne è nata da unadel Fbi: il giovanepostato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico che il 31 ottobre del 2017 ha investito e ucciso su una pista ciclabile di New York otto persone.In seguito alladel Federal Bureau Investigation, gli uomini del Servizio per il contrasto'estremismo e del terrorismo esterno'Antiterrorismo hanno individuato l'autore del post, che fino a quel momento non era mai stato segnalato alle autorità di sicurezza né per atteggiamenti radicali né per posizioni ...