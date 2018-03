Viterbo | arrestato su segnalazione dell' Fbi | in casa aveva materiale per confezionare

Terrorismo - arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall'Fbi - : La polizia ha arrestato un cittadino italiano di origine lettone: nella perquisizione in casa è stato trovato materiale per confezionare ordigni esplosivi. L'indagine è partita da una segnalazione ...

Terrorismo - arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall’Fbi : Terrorismo, arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall’Fbi La polizia ha arrestato un cittadino italiano di origine lettone: nella perquisizione in casa è stato trovato materiale per confezionare ordigni esplosivi. L’indagine è partita da una segnalazione dagli Usa: il ragazzo aveva postato apprezzamenti per un ...